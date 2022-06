Tankrabatt? Spritpreise lassen Autofahrer verwirrt zurück - Beispiele aus München

Von: Andreas Daschner

Die Aral-Tankstelle am Georg-Brauchle-Ring. © Oliver Bodmer/MM

Eigentlich sollten die Spritpreise an den Tankstellen sinken. Stattdessen fahren sie Achterbahn und verwirren die Verbraucher.

München - Vor wenigen Tagen trat der Tankrabatt in Kraft. Alles super? Von wegen! Am Donnerstag sind die Preise an den Münchner Tankstellen zum Teil schon wieder gestiegen. An der Aral am Georg-Brauchle-Ring beispielsweise kostete der Liter Super gegenüber dem Vortag schon wieder satte vier Cent mehr: Statt 1,919 Euro mussten die Kunden 1,959 Euro berappen. Etwas moderater fiel die Erhöhung an der Shell-Tankstelle an der Ungererstraße aus: Hier stieg der Preis um einen Cent von 1,959 auf 1,969 Euro.

Tankrabatt: Steigende Preise sind kein Münchner Phänomen

Kurios: Beim Diesel spielen die Preise Achterbahn. An der Aral stieg der Preis von 1,93 auf 1,97 Euro, bei Shell kostete der Diesel mit 1,95 Euro hingegen vier Cent weniger als am Vortag.



So viel kostet Benzin an der Shell-Tankstelle in der Ungerer Straße. © Oliver Bodmer/MM

Die steigenden Spritkosten nur einen Tag nach Inkrafttreten der Preisbremse sind kein Phänomen nur in München. Laut ADAC lagen am Donnerstagvormittag (2. Juni) sowohl Diesel als auch Superbenzin E10 deutschlandweit einige Cent oberhalb der Preise vom Mittwochvormittag (1. Juni). So kostete E10 um 10.50 Uhr im bundesweiten Durchschnitt 1,896 Euro pro Liter. Das sind 3,7 Cent mehr als 24 Stunden zuvor. Diesel kostete 1,951 Euro – 3,3 Cent mehr.

Tankrabatt: Bisher greift das Konzept noch nicht

Dabei war der Steuervorteil von 35,2 Cent pro Liter Superbenzin und 16,7 Cent beim Diesel schon zum Starttag nicht komplett beim Verbraucher angekommen. „Eigentlich müsste es weiter nach unten gehen, stattdessen steigen die Preise aktuell aber“, sagt ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Christian Laberer. Der Anstieg sei nicht gerechtfertigt – zumal der Ölpreis zuletzt gesunken sei und an den Tankstellen inzwischen immer mehr steuerreduzierter Kraftstoff ankomme.