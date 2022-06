Wiederholung von München-Tatort begeistert zahlreiche TV-Fans: „Leider realistisch“

Von: Felix Herz

Der Münchner Tatort begeisterte mit einem so düsteren wie realistischem Setting. © BR/X Filme Creative Pool GmbH / Marco Nagel

„Unklare Lage“ hieß der Tatort, der am Sonntag als Wiederholung im Ersten ausgestrahlt wurde. Die Zuschauer waren dennoch begeistert.

München – Die Wiederholung einer zwei Jahre alten Folge zu Pfingstsonntag – auf dem Papier hätte man auch mit Zuschauerfrust rechnen können. Das Gegenteil war der Fall: Der Münchner Tatort „Unklare Lage“ mit den Ermittlern Ivo Batic und Franz Leitmayr begeisterte die Zuschauer mit einem realistischen Fall und sammelte sogar ein Top-TV-Platzerung.

München-Tatort: Spannende Folge mit Realitäts-Bezug

In „Unklare Lage“ steht der Titel für die ganze Folge: Nachdem in einem Bus bei einer routinemäßigen Fahrkartenkontrolle Schüsse fallen, schreitet das SEK ein und erschießt den Angreifer. Im Rucksack des 20-Jährigen finden die Ermittler dann aber ein Funkgerät und Ersatzmagazine – Hinweise auf einen zweiten Täter?

Schnell machen Gerüchte in den sozialen Netzwerken die Runde, Medien berichten, eine Unruhe befällt ganz München. Steht ein Anschlag bevor? Batic und Leitmayr jagen durch die ganze Stadt, versuchen, die aufgeschreckte Bevölkerung zu beruhigen und einem weiteren, möglichen Schusswaffenangriff zuvorzukommen.

Der ganze Fall erinnert dabei an das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum in München aus dem Jahr 2016, als ein 18-jähriger Schüler neun Menschen erschoss. Auch damals hatten sich Gerüchte über soziale Medien wie ein Lauffeuer verbreitet, zwischenzeitlich hieß es, am Stachus seien Schüsse gefallen. Laut sueddeutsche.de gab es an dem Abend „67 Einsätze an 67 Tatorten - und 66 Mal falscher Alarm“.

Tatort in München: Großes Lob für Wiederholung – und Top-Platzierung

Obwohl die Folge 2020 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und es sich am Pfingstsonntag daher „nur“ um eine Wiederholung handelte, waren die Zuschauer begeistert. Auf Facebook sammelten sich zahlreiche lobende Stimmen unter dem Tatort-Post. Von großer „Spannung“, der „bedrückenden Lage“ und dem „realistischem“ Setting war die Rede.

Eine Userin fasste mit ihrem Kommentar das Stimmungsbild gut zusammen: „Lieber eine spannende und unterhaltsame Wiederholung als eine so unsägliche Folge wie vergangenen Sonntag.“ Eine weitere Nutzerin hob explizit die realitätsnahe Handlung hervor: „Sehr spannend. Ende ließ viele Fragen offen. Leider realistisch.“

Auch die Einschaltquoten dürfte das Team der ARD freuen: Der Zahlenzentrale dwdl.de zufolge feierte der Münchner Tatort Platz eins bei den Einschaltquoten. Insgesamt 5,98 Millionen Menschen sahen den Tatort, das waren 23,9 Prozent des Gesamtpublikums. Damit lag man mit der Wiederholung vor ProSieben mit dem Blockbuster „Captain Marvel“ oder dem Spielfilm „Ein Sommer in der Toskana“, der zur Prime Time beim ZDF lief.

Übrigens: Für Tatort-Freunde geht es am Pfingstmontag direkt mit einer neuen Folge aus Dresden weiter. (fhz)

