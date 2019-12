Es begann an der Pippinger Straße

Ein Münchner Taxifahrer kutschierte seinen Fahrgast zum gewünschten Ziel. Dort angekommen folgte dann der Schock-Moment.

Dort angekommen fordert er Bargeld vom Fahrer und bedroht ihn mit einem Messer.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig.

München - Diese Fahrt wird ein Münchner Taxifahrer wohl sein Leben lang nicht vergessen. Denn sein Kunde war alles andere als gemütlich. Am Montag (16.12.) wurde er abends an die Pippinger Straße bestellt. In der Dunkelheit stieg ein unbekannter Mann hinten rechts in seinen Wagen ein. Laut Polizei kam es daraufhin kurz zu Unstimmigkeiten wegen des vorgeschlagenen Fahrweges. Dann dirigierte der Fahrgast den 39-jährigen Taxichauffeur zur Kreuzung Passionistenstraße/Ecke Seldweg.

Fahrgast fordert Geld von Münchner Taxifahrer - dann zieht er ein Messer

Dann erlebte der Fahrer den blankenHorror: Der hinter ihm Sitzende forderte ihn auf, ihmBargeld auszuhändigen und hielt ihm ein Messer an den Hals.

In seiner Verzweiflung packte der Fahrer mit beiden Händen die Hand des Angreifers und rief laut um Hilfe, wie die Polizei berichtet. Daraufhin ließ der Täter von ihm ab und flüchtete zu Fuß ohne Beute. Der Taxifahrer kam unverletzt davon, wie es weiter heißt.

Täterbescheibung und Zeugenaufruf

Der Täter wird von der Polizei München wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Mütze, dunkle Stoffhandschuhe und war mit einem Messer bewaffnet.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

