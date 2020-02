Nach Thüringen-Wahl: Hunderte Münchner protestieren vor FDP-Zentrale - Polizei vor Ort

Spontan auch in München!



Demo gegen Regierungszusammenarbeit mit AfD!



Heute sind in Thüringen die FDP & CDU einen Pakt mit der faschistischen Höcke-AFD eingegangen.



Dagegen gehen wir auch in München auf die Strasse!



19 Uhr

FDP Parteibüro, Goethestrasse 17