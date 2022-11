Vier Meter lang, 30 Kilo schwer: Tigerpythons aus der Schweiz landen in München - und suchen neues Zuhause

Von: Lucas Sauter-Orengo

In der Münchner Reptilien-Auffangstation wird für zwei Tigerpythons ein neues Zuhause gesucht. © Reptilien-Auffangstation

In der Münchner Reptilien-Auffangstation gibt es zwei neue Tigerpythons. Die großen Tiere kommen aus der Schweiz, und suchen neben anderen Tieren jetzt ein neues Zuhause.

München - Es sind keine leichten Zeiten für die Reptilien-Auffangstation in München. Gleich doppelt stellen die hohen Energiepreise ein Problem dar. Auf der einen Seite geben viele Menschen ihre Reptilien zurück, da die hohen Energiekosten zur Haltung den Rahmen sprengen. Auf der anderen Seite muss die Station freilich selbst mit den gestiegenen Kosten umgehen - ein Teufelskreis. Umso dringender werden für die verschiedenen Tiere neue Halter gesucht. Zwei neue Kandidaten: Tigerpythons.

München: Vier Meter lang, 30 Kilo schwer - zwei Tigerpythons suchen ein neues Zuhause

„Mit gut vier Metern Länge und fast 30 kg Körpergewicht gehören sie zu den größten Schlangen, die wir hier bei uns beherbergen“, so die Auffangstation. Die zwei Reptilien kommen aus der Schweiz, wo sie aus Tierschutzgründen weggenommen wurden. Auf Grund der Tatsache, dass es in der Schweiz keine Möglichkeit gibt, solch große Tiere unterzubringen, kümmert man sich jetzt in München um die Tiere. Zu Beginn des Aufenthalts müssen sich die Schlangen erst einmal einem typischen Prozedere unterstellen: Quarantäne mit Virusdiagnostik, Blutuntersuchungen und Kotuntersuchungen gehören zum Standard-Programm für die Tiere.

Die Auffangstation sucht jetzt neue Halter für die mächtigen Tiere: „Wer große, weibliche Albino-Tigerpythons sucht, darf sich gern auch an uns wenden. Wir vermitteln die beiden dann gerne weiter“, heißt es. Doch nicht nur die zwei Schweizer suchen ein neues Zuhause. Wie Thomas Türbl von der Auffangstation sagt, werden auch neue Halter für weitere Tiger- und Netzpythons, sowie kleine Königspythons gesucht.

