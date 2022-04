Drama in München: Frau bei Bahnübergang von Zug erfasst - jede Hilfe kommt zu spät

In München kam es an einem Bahnübergang zu einem tödlichen Unfall. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Tödlicher Unfall in München: Ein Güterzug erfasste eine Frau bei einem Bahnübergang. Sie verlor noch an der Unfallstelle ihr Leben.

München - Eine Frau (89) ist am Donnerstag, den 31. März, beim Übertreten eines Bahnübergangs in München ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr am Vormittag. Demnach wurde die Frau beim Überqueren eines Bahnübergangs in der Lerchenauerstraße von einem Güterzug erfasst. Die umgehend eingeleitete Vollbremsung konnte eine Kollision mit der Frau nicht mehr verhindern.

München: Frau von Güterzug erfasst - jede Hilfe kommt zu spät

Nach Ankunft der Rettungskräfte stellten diese fest, dass die Verletzungen der 89-Jährigen zu schwer waren und die Seniorin an der Unfallstelle verstorben war. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde im Anschluss ein Sichtschutz installiert. Zur Betreuung des Triebfahrzeugführers wurde ein Team der Krisenintervention an die Unfallstelle beordert.

Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

