Mitten in München: Fahrradfahrerin kracht mit Laster zusammen - jede Hilfe kommt zu spät

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Im Münchner Westend ereignete sich am Mittwoch, den 25. Januar, ein tödlicher Verkehrsunfall. © Feuerwehr München

In München ereignete sich ein tödlicher Unfall. Eine Fahrradfahrerin verlor nach einen Zusammenprall mit einem Kühllaster ihr Leben.

München - Tödlicher Verkehrsunfall mitten in der Stadt. Wie die Feuerwehr mitteilt, verlor eine Frau am Mittwochvormittag, den 25. Januar, gegen 10.30 Uhr bei einem Unfall im Westend ihr Leben. Demnach war die Frau auf der Schrenkstraße unterwegs, als sie in Richtung Landsberger Straße mit einem Kühllaster kollidierte. Der Laster kam erst nach dem Zusammenprall zum Stehen, das Rad quetschte unter dem Vorderrad ein. Durch den Aufprall erlitt die 76-jährige Frau einen Herzstillstand.

München: Tödlicher Unfall im Westend - Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall

Die erst eintreffende Polizeistreife leitete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Erstversorgung und sicherte die Unfallstelle ab. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Landsberger Straße stadteinwärts sowie die Schrenkstraße geperrt werden.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Trotz der schnellen Hilfe erlag die Frau kurze Zeit später ihren Verletzungen im Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.