Hauptbahnhof München: U-Bahn-Fahrer meldet Brand - Feuerwehr stellt technischen Defekt fest

Von: Veronika Mahnkopf

Ein Münchner U-Bahn-Fahrer meldete am Dienstag einen brennenden Zug. (Symbolfoto) © Markus Schlaf.

m Münchner Hauptbahnhof hat am Dienstagvormittag angeblich eine U-Bahn gebrannt. Vor Ort stellte sich die Meldung eines Zugfahrers als nicht so brisant heraus.

Update, 12.05 Uhr: Wie ein Sprecher der Feuerwehr München auf Nachfrage mitteilt, hat ein Fahrer einer U5 einen Brand gemeldet. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr am Hauptbahnhof an und eilte zum Zugang der U5.

München: U-Bahn raucht - Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Vor Ort stellte sich heraus, dass die U-Bahn nicht brannte, sondern nur ein technischer Defekt vorlag, bei dem sich Rauch entwickelt hatte. In der Luft lag ein leichter Brandgeruch, so der Sprecher. Der Schacht und Zugang zur U5 wurden gesperrt, die Arbeiten am Zug laufen noch.

Ursprüngliche Meldung vom 8. März:

München - Um 9.15 Uhr hat im Schacht der U5 offenbar eine U-Bahn gebrannt. Sicherheitspersonal hat den Bereich um den Zugang gesperrt. Weitere Infos folgen.

