Angst vor russischer Invasion: Münchner mit ukrainischen Wurzeln zittern um Heimat - „Jedes falsche Wort ...“

Von: Katharina Haase

Ukrainische Soldaten mit Gewehren nehmen an militärischen Übungen auf dem Stützpunkt des Separaten Territorialen Verteidigungsbataillons von Saporischschja teil. © dpa/Ukrinform

In München leben rund 8.000 Menschen aus der Ukraine. Viele von ihnen haben Angst vor einem Krieg in ihrer Heimat. Sorgen sich um ihre Familien und die Zukunft ihres Landes.

München - „Ich mache mir unglaubliche Sorgen um meine Familie, meine Freunde“, sagt Daria Onyshchenko. „Und mich lässt der Gedanke nicht los, mein Land zu verlieren.“ Die Eltern und der Bruder der 38-Jährigen leben in Kiew, ihr Onkel in Moskau. „Viele Russen haben Angst, etwas zu sagen“, berichtet sie. „Jedes falsche Wort kann einen hinter Gitter bringen.“ In Kiew würden die Bürger zwar auch jetzt noch die Ruhe bewahren. „Aber in jeder Stadt bereiten sich die Leute ­darauf vor, wie sie sich bei einem Angriff verteidigen können“, erzählt sie. „Die Gefahr ist sehr groß.“ Über die Situation in der Ostukraine hat die Münchner Regisseurin einen Film gedreht. „Ich habe mit Ukrainern gesprochen, die in okkupierten Gebieten bleiben müssen“, ­erklärt sie. Der Titel: „Die ­Vergessenen.“

„Ich mache mir unglaubliche Sorgen um meine Familie, meine Freunde“, sagt Daria Onyshchenko. © privat

Angst vor der Bombardierung

Der Onkel von Maryna Mudra lebt in der Region Donezk. „Viele Männer wurden von Separatisten zwangsmobilisiert“, berichtet sie. „Auch Zwangsevakuierungen hat es gegeben.“ Der Vater und der Stiefbruder der 45-Jährigen wiederum sind in Kiew. Ihre Befürchtung: „Wir rechnen im schlimmsten Fall damit, dass Kiew bombardiert wird“, sagt sie. Doch: „Die Leute möchten die Ukraine auf keinen Fall aufgeben.“ Mudra fordert: „Es braucht harte Sanktionen.“

Eskalation war vorhersehbar

Pfarrer Vladimir Viitovitch, Ukrainische Griechische Katholische Gemeinde in München. © tz

„Wir beten für die Ukraine und sind solidarisch“, sagt Pfarrer Wolodymyr Viitovitch von der ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarrei Maria Schultz und Hl. Apostel Andreas. Alle seien sehr besorgt, berichtet er. „Es war vorauszusehen, dass die Eskalation kommt.“ Vieles deute da­rauf hin, dass aus dem „versteckten Krieg“ seit 2014 ein offener Krieg werde. „Die Menschen leiden seit Jahren“, sagt der Pfarrer. „Die Reaktion vom Westen bisher ist spärlich“, findet er.

