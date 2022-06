Schwerer Unfall auf der Landsberger Straße: Auto kollidiert mit Trambahn

Von: Veronika Mahnkopf

In München kam es zu einem Unfall mit einer Trambahn. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

In der Landsberger Straße in München ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Crash gekommen. Ein Auto und eine Tram sind beteiligt, zwei Menschen wurden verletzt.

Update vom 22. Juni, 12.38 Uhr: Nach dem schweren Unfall ist die Landsberger Straße stadteinwärts wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Feuerwehr München soeben über Twitter mit. Bei dem Crash zwischen einem Auto und einer Trambahn sind zwei Personen verletzt worden.

Update vom 22. Juni, 12:15 Uhr: Wie die Feuerwehr München auf Twitter mitteilt, sind bei dem Unfall auf der Landsberger Straße zwei Menschen verletzt worden. Beide Personen werden derzeit in Krankenhäuser gebracht. Das demolierte Auto, das gegen 11.30 Uhr mit der Trambahn kollidierte, muss noch aus dem Gleisbett entfernt werden.

Schwerer Unfall in München: Auto kollidiert mit Trambahn auf Landsberger Straße

Ursprungsmeldung:

München - Wie die Feuerwehr München auf Twitter meldet, sind gegen 11.30 Uhr eine Trambahn und ein Auto zusammengekracht. Aktuell sind beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Bereich zwischen Hackerbrücke und Mittlerer Ring in München* sind betroffen.

Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz. Weitere Infos folgen.

