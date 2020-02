Fußgänger von Lkw vor dem Grünwalder Stadion erfasst - er starb im Krankenhaus

Schrecklicher Unfall in München

Im Bereich der Tegernseer Landstraße und der Candidstraße kam es zu einem schlimmen Unfall. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Lkw überfahren.

München - Gegen 12.30 Uhr ereignete sich am Dienstag (18. Februar) ein schrecklicher Unfall in München. Ein Lkw-Fahrer wollte an der Ecke Tegernseer Landstraße/Candidstraße auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Mittlerer Ring fahren. Dabei erfasste er wohl einen Fußgänger. Zum genauen Unfallhergang liegen aktuell jedoch noch keine Informationen vor, wie ein Pressesprecher der Münchner Polizei sagte.

Fußgänger von Lkw erfasst: Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch

Da vor Ort davon ausgegangen wurde, dass der Fußgänger unter dem Lkw eingeklemmt wurde, kam die Feuerwehr mit einem 50-Tonnen-Kran angerückt. Der Rentner wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er jedoch im Laufe des Tages seinen schweren Verletzungen, wie der Pressesprecher weiter mitteilt.

Genauere Auskünfte will die Polizei im Laufe des Abends bekanntgeben. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen war die Tegernseer Landstraße zum Teil gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

