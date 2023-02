Tram kracht mitten in München in Transporter - beide kommen erst nach 30 Metern zum Stehen

Auf der Landsbergerstrasse kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter. © Feuerwehr München

Eine Straßenbahn krachte in München in einen Transporter, der Fahrer des Mercedes musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

München - Auf der Landsbergerstrasse kam es am Donnerstagmittag, den 2. Februar, zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter. Wie die Feuerwehr mitteilt, erfasste die Tram den stehenden Mercedes auf der Fahrerseite und schob ihn knapp 30 Meter weit, ehe beide zum Stehen kamen. Der Fahrer des Transporters wurde dabei schwer verletzt. Weiter heißt es, dass die Feuerwehr zur Rettung die Beifahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät öffnete.

München: Tram kracht in Transporter auf der Landsbergerstrasse - Fahrer schwer verletzt

Anschließend kam der Verletzte in einen Schockraum einer Münchner Klinik. In der Trambahn wurde ebenfalls eine Person leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik. Der Bereich war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

