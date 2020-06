Großeinsatz in München: Auto fährt in Personengruppe - Täter auf der Flucht - Polizei äußert ersten Verdacht 

Erster Verdacht steht im Raum

In München ist am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug zielgerichtet in eine Personengruppe gefahren. Ein Großeinsatz der Polizei läuft. Die Täter sind auf der Flucht.

In München ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Wie die Polizei berichtet soll es sich dabei um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Die Fahrzeug-Insassen sollen sich auf der Flucht befinden.

Update, 18.55 Uhr: Nach neuen Erkenntnissen sollen insgesamt vier Personen in dem schwarzen Mercedes gesessen haben, das nun von der Polizei im ganzen Stadtgebiet gesucht wird. Bei den Opfern soll es sich ebenfalls um vier Personen handeln. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei aktuell nicht. Drei der vier angegriffenen Personen sollen schwer verletzt worden sein. Zwei von ihnen sollen durch Stichverletzungen schwer verletzt worden sein, eine Person durch das Anfahren des Autos.

München: Auto fährt in Menschenmenge - Drei Personen schwer verletzt

Update, 18.20 Uhr: Bei den bei dem Angriff verletzten Personen soll es sich nach Informationen der TZ um zwei Schwerverletzte aus München (42 und 56 Jahre) und eine Person aus dem Landkreis München (45 Jahre) handeln. Die Polizei München bestätigt mittlerweile den Verdacht, dass es sich bei dem Vorfall um einen Angriff unter zwei verfeindeten Rocker-Gruppierungen handeln könnte.

München: Auto fährt in Menschenmenge - Drei Personen verletzt

Update, 18.15 Uhr: Laut Bild soll der Angriff mit einem Auto der Höhepunkt eines Streits zwischen zwei verfeindeten Gruppen sein. Demnach soll ein mit Hells Angels besetztes Auto in einen Rocker der „Black Jackets“ gefahren sein. Auf ihn soll auch mit einem Messer eingestochen worden sein.

Wie Bild weiter berichtet soll das Opfer vor mehreren Monaten mit zwei weiteren Personen einen Hells Angels mit einem Schlagring angegriffen haben.

München: Auto fährt in Menschenmenge - Bericht über ersten Verdacht

Update, 18.05 Uhr: Nachdem ein Auto in eine

Menschengruppe gesteuert worden war, prügelten die sechs Insassen laut Polizei auf die angefahrenen Menschen ein. Laut Bild soll dabei auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

„Die Kriminalpolizei ist auch im Einsatz und beginnt mit der Tatortarbeit. Die Informationen der uniformierten Kolleginnen und Kollegen werden gesammelt, Spuren gesichert und Zeugen vernommen“, erklärt die Polizei auf Twitter.

Update, 17.53 Uhr: Bei den nun gesuchten sechs Personen soll es sich laut Bild um Männer der Hells Angels handeln, welche laut Bild auf einem „Rachefeldzug“ gewesen sein sollen.

Update, 17.39 Uhr: Wie Marcus da Gloria Martins, Sprecher der Polizei München, nun erklärt, soll es „relativ viele Zeugen“ des Vorfalls geben. Die Fahndung nach den Insassen des Wagens läuft auf Hochtouren.

München: Auto rast in Menschengruppe - Polizei fahndet

Update, 17.36 Uhr:

Bei den nun gesuchten Personen soll es sich um insgesamt sechs Personen handeln.

„Die Fahndung läuft auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. „Es deutet einiges daraufhin, dass die Personen sich gekannt haben.“

Update, 17.28 Uhr: Mindestens drei Menschen sollen bei dem Angriff verletzt worden sein, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das bestätigt die Polizei München über Twitter. Mittlerweile sollen auch die Ludwig- bzw. Leopoldstraße gesperrt worden sein.

Großeinsatz in München: Auto fährt in Personengruppe - Täter auf der Flucht

Ursprungsmeldung: In München kommt es im Augenblick zu einem größeren Polizeieinsatz an der Ungererstraße im Bereich Nordfriedhof.

München: Fahrzeug fährt zielgerichtet in Menschen - Großer Einsatz läuft

Nach Angaben der Polizei ist ein Fahrzeug zielgerichtet in mehrere Personen hineingefahren. Anschließend sollen die Fahrzeug-Insassen aus dem Auto ausgestiegen sein um dann auf die Personen gewaltsam einzutreten.

+ Die Fahndung läuft. © Hoffmann

Danach flüchteten die Fahrzeug-Insassen. Das berichtet die Polizei. Eine große Fahndung läuft.

Aktuell läuft im Bereich Ungererstrasse/Domagkstrasse ein größerer Polizeieinsatz.



Wir sind dort mit einigen Einsatzkräften vor Ort.



Weitere Informationen folgen hier. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

München: Großeinsatz der Polizei läuft - Auto fährt in Personengruppe

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich die Personen untereinander kennen. Nach aktuellen Stand besteht keine Gefahr für weitere Personen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

München: Auto fährt in Personengruppe - Große Fahndung der Polizei

Wie die Polizei weiter berichtet, ist der Bereich rund um die Ungererstrasse/Domagkstrasse großräumig gesperrt. Autofahrer sollen dieses Bereich umfahren. Das gelte auch für die Leopold- und Ludwigsstraße.

Wir haben den Bereich um den Einsatzort großräumig abgesperrt.



Im gesamten Bereich rund um die Ungererstrasse/Domagkstrasse (alte Heide) kommt es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.



Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

