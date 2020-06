München: Auto fährt nach ersten Erkenntnissen in Menschenmenge - Große Fahndung der Polizei läuft

In München läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz.

Am Nordfriedhof

von Lucas Sauter-Orengo schließen

In München ist ersten Erkenntnissen nach am Mittwochnachmittag (10. Juni) ein Fahrzeug zielgerichtet in eine Personengruppe gefahren. Ein Großeinsatz der Polizei läuft.

In München ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Wie die Polizei berichtet soll es sich dabei um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Die Fahrzeug-Insassen sollen sich auf der Flucht befinden.

Alle News und Infos rund um München finden Sie immer aktuell auf unserem tz-München-Ressort*.

In München kommt es im Augenblick zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen kommt es zu einem Einsatz „größerer“ Art an der Ungererstraße im Bereich Nordfriedhof.

München: Fahrzeug fährt zielgerichtet in Menschen - Großer Einsatz läuft

Nach ersten Meldungen ist ein Fahrzeug zielgerichtet in mehrere Personen hineingefahren. Anschließend sollen die Fahrzeug-Insassen aus dem Auto ausgestiegen sein um dann auf die Personen gewaltsam einzutreten.

Anschließend sollen die Fahrzeug-Insassen mit dem Wagen geflüchtet sein. Eine große Fahndung läuft.

Aktuell läuft im Bereich Ungererstrasse/Domagkstrasse ein größerer Polizeieinsatz.



Wir sind dort mit einigen Einsatzkräften vor Ort.



Weitere Informationen folgen hier. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

München: Großeinsatz der Polizei läuft - Auto fährt in Personengruppe

Wie die Polizei weiter berichtet, sollen die Insassen des Fahrzeugs, nachdem sie in die Personengruppe gefahren waren, in die Gruppe gewaltsam eingetreten haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Man gehe nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich die Personen untereinander kennen. Nach aktuellen Stand besteht keine Gefahr für weitere Personen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.