Gleich drei Top-Events an einem Abend: Heute droht München das große Verkehrschaos

Gut gefüllt dürften am Freitagabend die Münchner U-Bahnen sein.

Fahrgäste müssen Geduld mitbringen

Da dürfte einiges geboten sein: am Freitagabend sind Fans mehrerer Sport-Klubs in München unterwegs. Droht ein Verkehrschaos?

Drei Münchner Vereine tragen am Freitagabend (21. Februar 2020) Heimspiele aus.

Ein merklich erhöhtes Verkehrsaufkommen dürfte die Folge sein.

Fans sollten für An- und Abreise einen Puffer einplanen.

München - Wer kann, sollte wohl lieber aufs Radl steigen. Münchens U-Bahnen dürften am Freitagabend (21. Februar) aus allen Nähten platzen. Und auch auf den Straßen wird viel los sein. Der Grund: gleich drei Sport-Teams tragen ihre Heimspiele aus.

München: Großes Verkehrschaos am Freitagabend? Gleich drei Top-Events finden parallel statt

Um 20.30 Uhr wird in der Allianz Arena die medienwirksamste Partie des Abends angepfiffen. Der FC Bayern, seines Zeichens Fußball-Rekordmeister, empfängt den abstiegsbedrohten SC Paderborn zum Bundesliga-Duell (tz.de* berichtet im Live-Ticker).

Genau zeitgleich sind im Audi Dome am Westpark die Basketballer des Hoeneß-Klubs gefordert. Im Europa-League-Match gegen den türkischen Vertreter Anadolu Efes ist Spannung garantiert.

Super-Sport-Freitag in München: In der U-Bahn könnte es eng werden

Sogar Derby-Charakter hat das Abendprogramm der Münchner Eishackler: Der EHC Red Bull München empfängt die Gäste vom ERC Ingolstadt. Bereits ab 19.30 Uhr wird in der Olympiahalle um den Puck gekämpft. Auf den verletzten Nationalspieler Konrad Abeltshauser muss das Team von Trainer Don Jackson dabei jedoch verzichten.

Bislang gibt es vonseiten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) keine offizielle Warnung vor erhöhtem Verkehrsaufkommen. Sportfreunde sollten bei der An- und Abreise am Freitagabend dennoch etwas mehr Zeit einplanen als gewöhnlich - egal, ob sie mit dem Auto oder der U-Bahn unterwegs sind.

