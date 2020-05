Münchner nach Fahrradtour spurlos verschwunden: Bei Verabredung kam er nie an - Polizei veröffentlicht Foto

Er postete zuletzt ein Bild

von Marion Neumann schließen

Ein 57-jähriger Münchner gilt seit einer Radtour im Raum Rosenheim als vermisst. Plötzlich war der Mann nicht mehr zu erreichen - und erschien nicht bei einer Verabredung.

München - Ein 57-jähriger Mann aus München gilt seit dem 5. Mai als vermisst. Wie die Polizei mitteilt, war der Münchner zuletzt auf seinem Fahrrad auf einer Tour im Rosenheimer Raum unterwegs.

Zuletzt hatte er am 5. Mai zur Mittagszeit ein Bild von einem Gedenkstein für die ehemalige Römerstraße bei Pfaffenhofen am Inn gepostet. Für den Nachmittag hatte er sich mit einem Freund verabredet. Jedoch traf er bei diesem Termin nie ein.

Münchner nach Fahrradtour spurlos verschwunden - Bei Verabredung kam er nie an

Seit diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr zu erreichen. Es gab kein weiteres Lebenszeichen von ihm. Wie die Polizei weiter berichtet, erstatteten seine Angehörigen am 9. Mai eine Vermisstenanzeige. Trotz polizeilicher Ermittlungen und verschiedener Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des 57-Jährigen bisher nicht ermittelt werden.

#Vermisstenfahndung



Seit Dienstag, 05.05.2020 wird ein 57-jähriger aus #München vermisst. Er war mit seinem Fahrrad auf einer Tour im Rosenheimer Raum unterwegs. Der letzte Kontakt fand bei #Pfaffenhofen an der Ilm statt.



Bild + Sachverhalt: https://t.co/TNc75FlifA pic.twitter.com/fPqrmxg06i — Polizei München (@PolizeiMuenchen) May 15, 2020

Eine neue Spur tat sich am 10. Mai auf: Das Fahrrad des 57-jährigen Münchners wurde versperrt am Fahrradstellplatz am Bahnhof in Schechen aufgefunden. Eine von ihm mitgeführte blaue Fahrradtasche war nicht mehr am Rad. Ob er vom dortigen Bahnhof weitergefahren ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

+ Das Fahrrad des vermissten Münchners wurde am Bahnhof in Schechen gefunden. © Polizei München

Vermisst: Polizei sucht nach Zeugen - Münchner nach Radtour bei Rosenheim verschwunden

Der vermisste Münchner wird folgendermaßen beschrieben: 57 Jahre alt, ca. 187 cm groß, ca. 100 kg schwer, äußerlich jüngere Erscheinung, stämmige Figur. Außerdem hat er dünnes, etwas schütteres, braunes Haar mit Geheimratsecken, braune Augen und trägt meistens mit Drei-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Vermissten kann keine Aussage gemacht werden. Eventuell führt er eine blaue Fahrradtasche mit sich, die sich am aufgefundenen Fahrrad nicht mehr befand.

+ Die Polizei veröffentlichte dieses Foto des vermissten Münchners. © Privat/Polizei München

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

