Düstere Prognose zum Palmsonntag: Wochenende bleibt nass und windig – Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen

Von: Laura May

Das Wochenende bleibt ungemütlich: Nach Sturmtief „Nasim“ zieht direkt das nächste Wettertief über Bayern – erst am Montag prognostiziert der DWD Besserung.

München – Das Wetter bleibt weiterhin stürmisch und regnerisch. Nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Sturmtief „Nasim“ über Bayern fegte, gibt es für Freitagabend gleich die nächste Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Es bleibt also ungemütlich in München. Südlich der Donau kommt es flächendeckend wieder zu starkem Wind und Regen. Der Wetterdienst warnt auch in der Landeshauptstadt weiterhin vor starken Sturmböen bis zu 70 km/h. Dadurch können Gegenstände wie Äste abgerissen werden und Passanten gefährden. Bis zum Sonntag nehmen Wind und Regen dann aber kontinuierlich ab – dafür wird’s kalt.

Es bleibt stürmisch in Bayern. Besonders im Süden weht der Wind teils heftig. © Screenshot DWD

Wetter München: Es könnte nochmal schneien – ab Montag dann Sonne

Die Temperaturen fallen bis Sonntag kontinuierlich. Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es richtig kalt und kann sogar in den Minusbereich rutschen. Zum Wochenstart kehrt der Frühling zurück. Bis Mittwoch steigen die Temperaturen auf 20 Grad an und die Sonne kommt immer öfter raus.

