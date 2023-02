Verunglückter Österreicher war beliebter Wiesn-Kellner - „Du warst ein Guter“

Bei Lawinenabgang getötet: Wiesn-Wirt trauert um Kellner - „Dieser Verlust ist so brutal“

Von: Armin Geier

Die Polizei der Präfektur Nagano transportiert die Leichen der zwei verunglückten Sportler ab. © Uncredited/dpa

Bei einem Lawinenabgang in Japan ist der 30-jährige Christoph Schöf­egger ums Leben gekommen. Um desn Österreicher trauert auch Wiesn-Wirt Stephan Kuffler.

München - Wer ihn kannte, kommt sofort ins Schwärmen: „Christoph war so ein unglaublich netter Typ“, sagt Wiesn-Wirt Stephan Kuffler. „Er war Teil unseres Teams. Jeder mochte ihn. Dieser Verlust ist so brutal“, fügt der Weinzelt-Chef traurig an. Denn Christoph Schöf­egger ist tot. Der Wiesn-Kellner starb mit 30 Jahren bei einem Lawinenabgang in Japan. Der exzellente Skifahrer war dort zusammen mit Freestyle-Weltmeister Kyle Smaine (31) unterwegs. Auch der US-Amerikaner wurde verschüttet – und konnte nur noch tot geborgen werden.

Zwei Tote bei Lawinenabgang in Japan - Für österreichischen Abenteurer kommt jede Hilfe zu spät

Christoph Schöfegger war ein echter Abenteurer. Viele verfolgten seine teils spektakulären Touren im Internet. Er ging leidenschaftlich gern in die Berge, bestieg unter anderem den Chachani in Peru (6057 Meter). Und der gebürtige Österreicher war ein Ski-Ass. In Japan ging er nun mit seinem Kumpel Smaine auf Tour, weil dieser dort in den abgelegenen Bergen der Provinz Nagano unbedingt den „wahnsinnigen Neuschnee“ ausprobieren wollte. Fatal! Denn zum Zeitpunkt des Unglücks hatte es in der Gegend weiteren starken Schneefall gegeben. Die Behörden hatten daher Lawinenwarnungen ausgegeben. Das schien die Männer aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen zu können.



An einem 2100 Meter hohen Steilhang passiert es dann: Das Duo und ein weiterer Freund werden urplötzlich von Schneemassen erfasst und mitgerissen. Ein Augenzeuge konnte einen Skifahrer noch ausgraben – für Christoph und Spezl Kyle kommt hingegen jede Hilfe zu spät.



Verunglückter Österreicher war beliebter Wiesn-Kellner - „Du warst ein Guter“

Im Kuffler-Team ist die Trauer groß: „Von Christophs Tod zu erfahren, war ein großer Schock für alle“, sagt Stephan Kuffler. Seit einigen Jahren habe der Sportler jedes Jahr auf der Wiesn im Weinzelt bedient, mit „viel Leidenschaft und viel Freude“. Kuffler: „Und diese intensive Zeit verbindet natürlich. Du bist ständig zusammen, arbeitest hart – und lachst und weinst zusammen.“ Daher hat der Wiesn-Wirt auch einen bewegenden Abschiedsgruß für Christoph auf Facebook geschrieben. Dort heißt es unter anderem: „Du warst ein Guter: Mit Deiner Fröhlichkeit und Deinem verschmitzten Humor warst du ein großer Gewinn für alle…“ (age)