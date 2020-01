Erfolgreiche Wohnungssuche - in München?! Diese 14 ungewöhnlichen Wege kennt nicht jeder

Kreativ suchen

Mietpreis-Wahnsinn und Wohnungsnot in München können einem den Mut nehmen - hier sind 14 Gründe, wieder welchen zu schöpfen.

Die Wohnungsnot und der Mietpreis-Wahnsinn in München sind berüchtigt.

Die Konkurrenz unter den Wohnungs-Suchenden ist daher hoch.

Wer aber auf eher ungewöhnliche Wegen nach einer Bleibe sucht, hat echte Chancen auf Erfolg.

Tageszeitung

Sowohl im Münchner Merkur als auch in der Süddeutschen Zeitung gibt es wöchentlich Immobilienangebote (Merkur samstags, Süddeutsche mittwochs und freitags) – vom Ein-Zimmer-Apartment bis zur großen Wohnung, ob zur Miete oder zum Kauf. Tipp: Wer eine eigene Suchanzeige aufgibt, erhöht die Chance auf einen Treffer.

www.merkur.immowelt.de (Anzeigenannahme unter 5 30 66 66 oder online) https://immobilienmarkt.sueddeutsche.de

eBay Kleinanzeigen

Beim bekannten Online-Auktionshaus gibt es für lokale Angebote die Kleinanzeigenseite. Hier inserieren Privatpersonen oder bieten ihre Wohnung zum Tausch an. Mit einem eigenen Profil kann man selbst ein Wohnungsgesuch aufgeben.

www.ebay-kleinanzeigen.de

Quoka

Hier landen oftmals Angebote, die es auf keiner anderen Seite gibt – vom Haus über das WG-Zimmer bis hin zum Garagenstellplatz. Um selbst zu inserieren, muss man sich registrieren und anmelden. Auch wer vom eigenen Garten, Ferienhäuschen oder sogar Bauernhof träumt, sollte sich bei Quoka umsehen.

www.quoka.de

Facebook

In zwei großen Gruppen werden Wohnungen und WG-Zimmer angeboten und gesucht. „Wohnen trotz München“ und „Wohnung WG Zimmer München – Room & Flat Munich“ haben zusammen fast 45.000 Nutzer, die meist kurzfristig Nachmieter suchen. Ein eigens geschriebenes Gesuch kann die Chance erhöhen, ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden.

https://de-de.facebook.com/groups/WG.Zimmer.Wohnung.Muenchen/ www.facebook.com/groups/wohnentrotzmuenchen/

Budenschleuder

Der Wohnungsverteiler fing vor über zehn Jahren klein an, mittlerweile lesen 16.500 Menschen den Newsletter. Zweimal pro Woche schickt Andreas Kräftner ihn raus – abonnieren lohnt sich also. Einfach eine Mail an budenschleuder@kraeftner.de senden. Und wer in den Angeboten nichts findet, sollte sich an ein eigenes Gesuch trauen, schließlich lesen auch Vermieter den Newsletter.

WG-Gesucht.de

Anders als der Name vermuten lässt, gibt es bei WG-Gesucht nicht nur WG-Zimmer, sondern auch komplette Wohnungen und sogar Häuser zur Miete. Die Nutzung ist kostenlos.

Mietradar

Die Internet-Plattform durchsucht alle zehn Minuten die großen Immobilienplattformen und deckt damit 90 Prozent des Onlinemarktes ab. Um täglich passende Angebote zu erhalten, muss man nur seine Suchkriterien eingeben. Es gibt eine kostenlose, zehntägige Testversion, danach kostet der Service 30 Euro pro Monat.

www.mietradar24.de

Miete gegen Job

Auf der einen Seite Vermieter, die zum Beispiel Hilfe im Haushalt brauchen, auf der anderen Seite Menschen, die dringend eine Wohnung oder ein Zimmer suchen. Die Online-Plattform Mitwohnen.org bietet beiden Seiten die Möglichkeit, zueinander zu finden.

www.mitwohnen.org

WoLoHo

WoLoHo steht für „Work, Love, Home“ und verschickt regelmäßig Newsletter mit eben diesen Inhalten: Jobs, gemeinsame Events und Wohnungen. Die Registrierung ist kostenlos.

www.woloho.com

Wohnungsbaugesellschaften

GEWOFAG und GWG

Sowohl die GEWOFAG als auch die GWG vergeben zum größten Teil Wohnungen über das München-Modell, das von der Stadt für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen geschaffen wurde.

GEWOFAG: Fünf Mieterzentren in München / Tel. 41 23 58 00 / www.gewofag.de

GWG: Schwanthalerhöhe, Heimeranstr. 31 / Tel. 55 11 40 / www.gwg-muenchen.de

Heimbau Bayern

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft konzentriert sich auf das Münchner Stadtgebiet. Ehemals gemeinnützig, werden die Wohnungen heute auf dem frei finanzierten Markt angeboten. Neben Neubau-Wohnanlagen hat die Heimbau auch Altbaubestand.

Isarvorstadt, Bavariaring 10 / Tel. 5 30 99 40 / www.heimbau-bayern.de

Gemeinschaftliches Wohnen

wagnis

Um Genossenschaftsmitglied zu werden, müssen Interessenten eine Einlage zahlen. wagnis entwickelt ständig neue Wohnprojekte, bei denen die Genossen regelmäßige Planungstreffen abhalten. Wer einzieht, ist Mieter im eigenen Haus und hat lebenslanges Wohnrecht. Die Projekte werden nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten geplant.

Schwabing, Petra-Kelly-Str. 29 / Tel. 3 60 36 09 / www.wagnis.org

WOGENO

Die genossenschaftliche Dachorganisation besitzt Häuser in ganz München. Nur Mitglieder erfahren von neuen Wohnungen. Voraussetzung ist, Genossenschaftsanteile einzuzahlen und sich schriftlich zu bewerben. Sowohl öffentlich geförderter als auch frei finanzierter Wohnraum ist im Angebot.

Sendling, Aberlestr. 16 / Tel. 8 90 57 18 30 / www.wogeno.de

Kooperative Großstadt

Gerade entstehen die ersten beiden Projekte der jungen Genossenschaft mit 30 Wohnungen in Riem und 42 Wohnungen in Freiham. Mitglieder finanzieren über Pflicht- und freiwillige Anteile die Projekte. Eine Kommission entscheidet über die Zuteilung der Wohnungen. Um Mitglied zu werden, muss man eine Infoveranstaltung besuchen, einen Mitgliedsantrag stellen und Anteile erwerben.

Au, Welfenstr. 114 / http://kooperative-grossstadt.de

Mietshäuser Syndikat

Der solidarische und selbstorganisierte Gedanke steht bei dem Zusammenschluss im Vordergrund. Das Münchner Wohnprojekt in der Ligsalzstraße ist seit November 2008 bewohnt.

Westend, Ligsalzstr. 8 / www.ligsalz8.de / www.syndikat.org



