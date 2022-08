Würgeschlange sonnt sich in Münchner Garten - Bewohner alarmieren Feuerwehr

Von: Franziska Konrad

Diese Kornnatter entdeckten Bewohner auf einem Holzstapel in ihrem Garten. © Feuerwehr München/Franz Met

Schock im eigenen Garten: In Münchner Stadtteil Milbertshofen am Hart stießen Anwohner auf eine ein Meter lange Schlange. Die Feuerwehr musste das Tier einfangen.

München - Großer Schreck für die Bewohner eines Einfamilienhauses in München: In ihrem Garten entdeckten sie eine etwa einen Meter lange Würgeschlange. Wenig später rückte die Feuerwehr an - und konnte rasch Entwarnung geben.

München: Schlange auf Holzhaufen in Garten entdeckt - Feuerwehr rückt an

Laut Pressemittelung der Feuerwehr München stießen die Bewohner in ihrem Garten in der Franz-Metzner-Straße auf eine braune Schlange auf einem Holzhaufen. Da sie die Schlange nicht als einheimisch identifizieren konnten, alarmierten sie die Feuerwehr.

Tierischer Einsatz: Die Feuerwehr München mussten sich um eine gut einen Meter lange Schlange kümmern. © Feuerwehr München

Am Einsatzort in Milbertshofen am Hart angekommen, fotografierten Einsatzkräfte das Tier - und schickten es an einen reptilienkundigen Kollegen. Dieser identifizierte die Schlange als ungiftige - und für den Menschen ungefährliche - Kornnatter.

Schlange in Garten: Feuerwehr startet Aufruf an Besitzer

Daraufhin brachte die Feuerwehr das Tier zu einer Reptilienauffangstation. Dort wartet die Schlange nun auf ihren Besitzer. Aufruf der Münchner Feuerwehr: Wer die Schlange erkennt oder vermisst, soll sich bei der Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße melden.

