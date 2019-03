Wütende Mutter setzt sich auf Bub (10) - so teuer wird das jetzt für sie

„Ich wollte die beiden trennen“

von Stefanie Wegele schließen

Ein Streit auf einem Spielplatz ist im Oktober vergangenen Jahres dermaßen eskaliert, dass sich die Beteiligten am Rosenmontag vor Gericht wieder trafen. Für die sechsfache Mutter Gabriele N. setzte es eine Geldstrafe.

München - Gabriele N.(37, alle Namen geändert) soll – so die Anklage – den zehnjährigen Pascal auf den Boden geworfen, sich auf ihn gesetzt, ihn gewürgt und mit den Fingernägeln gekratzt haben. Zudem sollen sich die beiden wüst beschimpft haben. Die Richterin sprach die Hausfrau am Ende der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig. Sie muss 90 Tagessätze à zehn Euro zahlen.

„Wenn ich den Jungen verletzt haben sollte, tut es mir leid“

„Der Streit hat stattgefunden und ist auch ausgeartet“, räumte Gabriele N. ein. „Es ging alles rasend schnell.“ Am 6. Oktober 2018 war die 37-Jährige mit fünf ihrer Kinder auf dem Spielplatz. Pascal habe dann mit einem Stecken auf einen ihrer Buben eingeschlagen. „Es kam zu gegenseitigen Beleidigungen“, räumte die Münchnerin ein. Ob sie Pascal auf den Boden geworfen und sich auf den Brustkorb gesetzt habe? Das verneinte die 37-Jährige. „Ich wollte nur dazwischen gehen und die beiden trennen.“ Verletzungen habe sie keine an dem Kind feststellen können. „Wenn ich den Jungen verletzt haben sollte, tut es mir leid“, sagte Gabriele N. Auf die Frage der Richterin, wie lange ihre Fingernägel zum Tatzeitpunkt waren, gab sie an, dass diese schon wegen des Kochens und Backens nie übermäßig lange seien.

Pascal gab vor Gericht an, dass er etwa zwei Wochen lang Kratzer am Körper gehabt habe, die auch gebrannt hätten. Zudem habe sich die 37-Jährige auf ihn gesetzt und ihn gewürgt. Bilder, die Ärzte nach dem Streit im Krankenhaus von Pascal gemacht hatten, unterstützten laut Richterin die Version des Buben, dass die Frau ihm an den Hals gegriffen habe. „Und er hat immer den gleichen Ablauf erzählt, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ihm das zu Hause so eingeredet worden ist“, so die Richterin.

900 Euro Geldstrafe - Urteil ist rechtskräftig

Daher folgte sie dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte die geschiedene Hausfrau zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro. Strafmildernd wirkte sich aus, dass sich die Münchnerin vor Gericht bei dem Buben entschuldigte, teils gestanden hat und nicht vorbestraft ist. Das Urteil ist rechtskräftig.

Lesen Sie auch: Neun Mädels lassen es auf Berghütte krachen - doch der Junggesellinnen-Abschied nimmt bitterböses Ende

Und: Überwachungsvideo zeigt schlimme Szene: Mann schlägt Baby mit Faust