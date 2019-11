Zug an Hackerbrücke entgleist: Großeinsatz - eine Person verletzt

Ein Zug ist an der Hackerbrücke in München entgleist.

Behinderungen im Bahnverkehr

Ein Zug ist in München an der Hackerbrücke entgleist. Ein Großeinsatz läuft. Der Bahnverkehr ist beeinträchtigt.

In München ist ein Zug entgleist.

Der Einsatz an der Hackerbrücke läuft.

Der Bahnverkehr ist beeinträchtigt.

Update, 18.15 Uhr: Der Meridian, der an der Hackerbrücke in München entgleist ist, war auf dem Weg nach Kufstein. Die Feuerwehr evakuierte den Zug. Mehrere Krankenwagen waren vor Ort, ebenso Hubschrauber der Bundespolizei. Die Ursache ist noch unklar. Mehrere Gleise sind aktuell gesperrt.

Zug an Hackerbrücke in München entgleist: Großeinsatz - Strecke gesperrt

München - An der Hackerbrücke in München ist am Freitagnachmittag (22. November) eine Bahn entgleist. Zuerst hieß es, es gebe keine Verletzten. Eine Person ist aber offenbar doch leicht verletzt worden, sagte nun ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Strecke zwischen Ostbahnhof und dem Münchner Hauptbahnhof ist gesperrt.

Die Deutsche Bahn spricht von erheblichen Verzögerungen. Der Zug ist laut Angaben der DB aus den Schienen gesprungen. Weitere Infos folgen.

Laut Bild.de handelt es bei dem entgleisten Zug um einen Meridian.

mm/tz