Zweite Stammstrecke: Nur engmaschige Kontrollen helfen

Selbstverständlich ist auch jetzt noch ein Baustopp sinnvoll. Die bis jetzt in Laim erichteten Bauwerke kann man auch für den Teilausbau Südring verwenden. Über die bei km 3,4 errichtete Stabbogenbrücke kann man die Erste Stammstrecke führen und den Haltepunkt Hirschgarten kann man auf den Südring verlegen mit einer Umsteigemöglichkeit zu den Straßenbahnlinien 18 und 19.

Zwischen km 2,1 und km 2,8 kann man vier Abstellgleise für die S-Bahn mit insgesamt 12 Langzugkompositionen einrichten, sodass man im Störfall diese Züge in Laim ein- und ausfädeln kann. Auch eine Anbindung der Ersten Stammstrecke an den Posttunnel ist möglich, um im Störfall an der Donnersbergerbrücke vorbei die S-Bahnen direkt in die Haupthalle des Hauptbahnhofes fahren zu können.

Am Marienhof ist erst die Ebene -1 im Rohbau errichtet. Die könnte man nutzen für neue Einzelhandelsgeschäfte oder auch für kulturelle Veranstaltungen. Denkbar wäre auch, dass die LH München diese Räume für ihr Stadtarchiv nutzt oder ein Museum eingerichtet wird.

Realistisch ist, dass aktuell ein verlorener Bauaufwand von ca. 500 Millionen € zu Buche steht. Die von Söder genannten 3 Milliarden € sind frei erfunden, damit er das Tunneldesaster bis nach der Landtagswahl in einem Jahr verschieben kann.

Der S-Bahn-Tieftunnel wird massiv zu einer Plünderung der Regionalisierungsmittel führen.

Warum gibt es keinen stündlichen RE Würzburg - Ansbach - Treuchtlingen - Augsburg? -> Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel.

Warum gibt es keinen stündlichen RE Ulm - Augsburg? -> Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel.

Warum gibt es keinen 2-stündlichen RE München - Garmisch-Partenkirchen? -> Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel

Warum werden die Strecken Plattling - Zwiesel - Bayerisch Eisenstein/Bodenmais/Grafenau nicht elektrifiziert und mit einem

Flügelungskonzept Zwiesel nicht von Bodenmais, Bayerisch Eisenstein und Grafenau stündliche Direktverbindungen nach München angeboten? ->Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel

Warum wird die Strecke Mühldorf - Bad Birnbach - Passau durch eine neue Führung über Schärding (A) nicht auf eine Beförderungszeit von 90 Minuten beschleunigt und elektrifiziert? -> Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel

Warum gibt es keinen Stundentakt im RE Nürnberg - Kinding - Ingolstadt? -> Geldstaubsauger S-Bahn-Tieftunnel

Ganz Bayern muss für dieses völlige Fehlplanungsprojekt die nächsten 15 Jahre bluten.

Egal, ob Transrapid, 3. Startbahn, Autobahnorgie Werdenfels, Donauausbau mit Staustufen, S-Bahn-Tieftunnel München: Ein Verkehrsprojekt destruktiver als das andere. Es wird allerhöchste Zeit, in Bayern mit dem ganzen Filz und der Inkompetenz ordentlich aufzuräumen.