Ski-Drama in Kanada: Baulöwe Hammer erleidet komplizierten Beinbruch

Operation wird in München durchgeführt

Hans Hammer hat sich beim Skifahren in Kanada einen komplizierten Beinbruch zugezogen. Der Baulöwe und CSU-Politiker musste sich nach dem Unfall operieren lassen.

München - Hans Hammer steht seit Kindesbeinen auf den Brettern, er gilt als ausgezeichneter Skifahrer. Aber auch Könner sind vor Stürzen nicht gefeit - und ein solcher hatte jetzt fatale Folgen für ihn: Der bekannte Baulöwe und Schatzmeister der Münchner CSU ist im Skiurlaub in Kanada verunglückt. Er soll auf einer Piste die Kontrolle über seine Ski verloren und sich schwer verletzt haben. Diagnose: komplizierter Beinbruch!

Bei der Untersuchung dürfte sich schnell herausgestellt haben, dass eine Operation erforderlich ist. Denn bei schweren Beinverletzungen gehören Röntgenaufnahmen beziehungsweise eine Computertomografie (CT) zum Standard. Wenn auf den Bildern zu erkennen ist, dass sich Knochenstücke verschoben haben, muss der Patient in aller Regel unters Messer. Der Operateur bringt die Bruchstücke in ihre ursprüngliche Position und stabilisiert die Knochenfragmente mit einer Platte und Schrauben.

Hammer wartete mit Operation bis nach Rückkehr

In manchen Fällen kann es allerdings sinnvoll sein, mit dem Eingriff abzuwarten, bis das Bein etwas abgeschwollen ist. Eine solche Übergangsphase hat offenbar auch Hans Hammer genutzt, um die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Er wollte sich in seiner Heimatstadt München weiterbehandeln lassen.

Nach tz-Informationen ist der Patient inzwischen bereits operiert worden - und zwar im Uniklinikum rechts der Isar. Dessen Unfallchirurgie genießt auch überregional einen hervorragenden Ruf. Die Klinikdirektion wollte sich jedoch auf tz-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Sie verwies auf den Datenschutz und die ärztliche Schweigepflicht.

Beim Skifahren schwer verletzt: Hans Hammer musste sich nach einem Beinbruch operieren lassen.

Bein- und Schulterverletzungen sind häufige Folgen von Ski-Unfällen

Das Bein wird - neben der Schulter - besonders häufig bei Skiunfällen in Mitleidenschaft gezogen. Zu den Klassikern gehören Knieverletzungen, insbesondere sogenannte Rupturen (Risse) der Kreuzbänder und der Menisken. Aber auch der Unterschenkel (Fachbegriff: Tibia) nimmt relativ häufig Schaden, genauer gesagt der sogenannte Tibiakopf.

Wenn bei Stürzen starke Scherkräfte auf das Bein einwirken (Drehungen, Stauchungen), kann es passieren, dass der Tibiakopf bricht – oft gleich an mehreren Stellen. Die Heilung dieser Verletzungen gilt als oft äußerst langwierig. Normalerweise werden die Patienten in einer Rehaklinik weiterbehandelt. In vielen Fällen ist nach einigen Monaten bis Jahren eine weitere OP zum Entfernen der eingebauten Platten und Schrauben nötig.

Hans Hammers Ämter

Der Münchner Unternehmer hat an der Technischen Universität (TU) ein Studium als Bauingenieur abgeschlossen. Seit 2002 ist er Vorstandsvorsitzender der Hammer AG, einer Münchner Immobilien- und Investmentgesellschaft. Von 2009 bis 2017 gehörte dem Unternehmen unter anderem die Schrannenhalle am Viktualienmarkt. Diese wurde im Herbst an eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank verkauft. Neben seinen Immobiliengeschäften bekleidet Hans Hammer auch das Amt des Honorarkonsuls der Demokratischen Republik Sri Lanka für Bayern. Er ist außerdem Vizepräsident des Wirtschaftsbeirats Bayern und Schatzmeister der Münchner CSU.

