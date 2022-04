Eine Wohnimmobilie in und um München und passende Finanzierungsmöglichkeiten finden – hier klappt‘s

Teilen

Vom 7. bis 8. Mai findet die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE in der Kleinen Olympiahalle statt. © Leonie Lorenz

Auf der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE vom 07. bis 08. Mai 2022 erfahren Sie, wie Sie passendes Wohneigentum in und um München finden und finanzieren.

Was tut sich auf dem Münchner Immobilienmarkt? Wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Welche Fördermittel kann ich zur Finanzierung meiner Traumimmobilie in Anspruch nehmen? Wie vermeide ich versteckte Kosten? Auf diese und viele weitere Fragen rund um Kauf, Verkauf und Finanzierung gibt die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE vom 07. bis 08. Mai 2022 Antwort.

Seit nun fast zehn Jahren verwandelt die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE die Kleine Olympiahalle einmal jährlich in einen Marktplatz für Wohneigentum. Ideal für jeden, der sich für ein Eigenheim oder eine profitable Kapitalanlage im Großraum München interessiert. Denn hier präsentieren Makler, Bauträger und Projektentwickler ihre aktuellen Neubau- und Gebrauchtimmobilien – von kompakt bis großzügig, von Apartment bis Einfamilienhaus, von Stadt bis Umland. Auch in diesem Jahr können sich Besucher auf tausende Angebote verschiedener Preisklassen freuen. Und wer sich für die topaktuellen Neuheiten auf dem Markt interessiert, der/die bekommt mit spannenden Neubauprojekten, die im Rahmen der Messe erstmals öffentlich vorgestellt werden, genau das Richtige geboten – Option zur kostenfreien Reservierung inklusive.

Makler, Bauträger und Projektentwickler stellen ihre aktuellen Neubau- und Gebrauchtimmobilien vor. © MIM

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2022: Wohneigentum in und um München finden

Wohneigentum in der bayerischen Landeshauptstadt und der umliegenden Region ist und bleibt begehrt, was unter anderem am stetigen Bevölkerungswachstum liegt. Über 1,5 Millionen Menschen leben mittlerweile in München – und die wirtschaftsstarke Isarmetropole zieht immer mehr Neubewohner an. Dabei stellen die vielfältigen Karrierechancen nur einen der Gründe dar, die immer mehr Menschen zum Wohnen, Arbeiten und Leben hierherziehen. Auf dem engen Münchner Wohnungsmarkt werden deshalb Angebote, die gerade erst auf den Markt gekommen sind, oft gleich reserviert oder gar verkauft. Und doch gibt es sie, die vielen Angebote an Wohnimmobilien in und um München. Rund 2.500 neue und gebrauchte Eigentumswohnungen und Häuser werden auf der diesjährigen MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE präsentiert.

Professionelle Gesprächspartner stellen ihre umfangreiche Expertise zur Verfügung. © Leonie Lorenz

Wie kann man sich das Wohneigentum in München leisten?

Für diejenigen, die sich Fragen zur richtigen Finanzierung der eigenen vier Wände stellen, stehen professionelle Gesprächspartner mit ihrer umfangreichen Expertise auf der Messe bereit. Unverbindlich, freundlich, kompetent und diskret informieren die Spezialisten ihre Gäste über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten beim Kauf der eigenen Immobilie – und zeigen, maßgeschneidert auf die persönliche Situation, individuelle Wege auf. Mit dem Verständnis dafür, dass ein Immobilienkauf eine große und kostspielige Entscheidung ist, wird qualifiziert beraten – und zu nichts gedrängt. Außerdem helfen auch die für Messebesucher kostenlosen Expertenvorträge im Rahmen des Fachforums, den Weg in die eigenen vier Wände zu erleichtern – mit viel Wissen und nützlichen Tipps sowohl für Selbstbezieher als auch für Kapitalanleger.

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2022 07. Mai bis 08. Mai Kleine Olympiahalle München Weitere Informationen und Online-Tickets: www.mim.de.