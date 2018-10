Sie muss MVG-Strafe zahlen, weil ihre Enkelin ihr wichtiger war als Ticket-Entwertung

„Menschenverachtend behandelt“

Eigentlich wollte Elisabeth P. nur ihre Enkelin vom Kindergarten abholen. Doch die anschließende Tram-Fahrt wurde zu einem teuren Vergnügen.

München - Elisabeth P. ist immer gern nach München gekommen. Doch seit einer Fahrt mit der Trambahn Ende September ist die Osnabrückerin von der Weltstadt mit Herz „tief enttäuscht“. Ein Vorfall mit einem Fahrkartenkontrolleur nimmt die 69-Jährige bis heute mit - denn sie tappte in die Stempel-Falle…

Es war der 26. September gegen 16.15 Uhr, als sie mit ihrer vierjährigen Enkelin an der Haltestelle Schellingstraße in die Tram stieg. „Ich habe meine Enkelin vom Kindergarten abgeholt“, erzählt sie. Das Kind sei direkt in die Tram gesprungen, die Oma hinterher, als dem Mädchen ein Mann entgegenkam. „Ich habe die Kleine geschnappt und mich mit ihr auf den nächsten Platz gesetzt, damit sie nicht hinfällt.“ Die Tram fuhr an. „Nach einigen Sekunden fiel mir ein, dass ich die Fahrkarte noch entwerten muss. Als ich aufstand, fragte der Mann mich, was ich will. Meine Fahrkarte entwerten“, habe sie geantwortet.

„Kontrolleur behandelte uns menschenverachtend“

Laut Kon­trolleur zu spät! „Er wies mich barsch zurecht, dass ich, sobald ich sitze, ein abgestempeltes Ticket haben muss.“ Ihr Einwand, dass sie das Kind sichern musste, damit es nicht durch die Tram fliege, sei bei dem Mann auf taube Ohren gestoßen. Stattdessen: Ausweiskontrolle, Aufnahme der Personalien. „An der Nordendstraße mussten wir mit ihm aussteigen, er schrieb weiter meine Daten auf. Wie er uns behandelte - das war menschenverachtend!“ P. hat sich bei der MVG beschwert. „Ich werde die 60 Euro nicht zahlen. Der Kontrolleur hat meine Notsituation bewusst beobachtet und für seine Zwecke missbraucht. Kein Wunder, er muss ja seine Quote erfüllen!“

MVG-Sprecher Matthias Korte verweist auf tz-Anfrage auf die Tarif- und Beförderungsbestimmungen. Darin sei klar festgelegt, dass die Fahrkarte vom Fahrgast bei Nutzung von Bus und Tram „unverzüglich bei Betreten des Fahrzeugs, insbesondere vor Einnahme oder Belegung eines Platzes zu entwerten“ sei. „Wir können die Regeln für einen Fahrgast nicht einfach außer Kraft setzen. Das würde der Gleichbehandlung aller Fahrgäste widersprechen.“ Den Vorwurf, der Kontrolleur habe sie bewusst auflaufen lassen, weist Korte zurück. „Es handelt sich um einen langjährig Beschäftigten, der ruhig und zuverlässig seinen Dienst verrichtet.“ Dass die Kontrolleure Quoten erfüllen müssten, treffe nicht zu.

