Zweite S-Bahn-Stammstrecke in München kommt später als geplant 

Durch Umplanungen wird sich die Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke verzögern. Das hat Ministerpräsident Söder am Dienstag bekanntgegeben.

München - Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verbreitete die Kunde am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei: Die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München soll zwei Jahre später kommen als geplant. Ein Grund ist eine Umplanung am Hauptbahnhof. Dort soll für die geplante neue U-Bahn-Linie 9 ein "Vorhaltebauwerk" errichtet werden, also eine Haltestelle im Rohbauzustand. Die Stadt will dieses Bauwerk für rund 400 Millionen Euro vorfinanzieren, mit einem Stadtratsbeschluss rechnet Münchens OB Dieter Reiter (SPD) im Oktober. Die U9 soll aber erst 2037 gebaut sein.

München: Zweite S-Bahn-Stammstrecke kommt später als geplant - Umplanung am Ostbahnhof

Zweiter Grund für die Verschiebung ist eine Umplanung am Ostbahnhof. Die Haltestelle für die 2. Stammstrecke soll nun nicht mehr im Bereich Orleonsplatz entstehen, sondern auf der anderen Seite des Bahnhofs nahe der Friedenstraße. Die Bahn erhofft sich dadurch eine vereinfachte Bauweise, weil nicht so tief gegraben werden muss. Grünen-Landtagsabgeordneter Martin Runge, seit jeher ein Gegner der 2. Röhre, kündigte an, genau hinzusehen. "Da brauchen wir ein neues Genehmigungsverfahren."

