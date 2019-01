„Verspätungsschal“ auf Ebay versteigert - mit dieser Summe hatte wohl niemand gerechnet

Via Twitter zum Internet-Hit

Eine Pendlerin hat per selbst gestricktem Schal die Verspätungen der von ihr genutzten Züge dokumentiert. Jetzt wurde er für eine unglaubliche Summe versteigert.

Update vom 14.01.2019: „Verspätungsschal“ für auf Ebay versteigert - für enorme Summe

Der Schal, den Claudia Weber strickte, um die Verspätungen de Deutschen Bahn zu dokumentieren, ist am Montagabend zum Höchstgebot von 7550 Euro versteigert worden. Der 1,50 Meter lange Schal ging bei dem Online-Auktionshaus ebay über die virale Ladentheke.

Mit einem Twitter-Post des Schals hatte die Tochter von Claudia Weber einen Internet-Hit ausgelöst. Sogar der britische „Guardian“ widmete dem „German train-delay scarf“ einen Artikel. Der Erlös aus der eBay-Versteigerung soll nun zugunsten der Bahnhofsmission gespendet werden.

Originalmeldung vom 08. Januar 2019

München - Dauernd Verspätung - man könnt sich in die sprichwörtliche Wolle kriegen mit der Bahn! Oder man könnte echte Wolle benutzen und ein einmaliges Dokument des Pendler-Ärgers herstellen. Claudia Weber hat Letzteres getan - rausgekommen ist der Verspätungsschal der Bahn in München! Das einzigartige Kleidungsstück wurde in den vergangenen zwei Tagen zu einem Internet-Hit…

Claudia Weber (55) pendelt seit über 25 Jahren mit der Regionalbahn zwischen Moosburg und Moosach. 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. So sollte es eigentlich sein, zumindest nach Fahrplan. Weber sagt aber: „Es kam mir so vor, als würde die Bahn ständig zu spät kommen.“

Jeden Abend zwei Reihen Schal gestrickt

Um das zu überprüfen, setzte sich die Sachbearbeiterin ab dem 2. Januar 2018 jeden Abend auf ihr Sofa und strickte. Immer fünf Minuten lang, zwei Reihen pro Tag.

Ihr System: Graue Wolle bedeutet, dass der Zug pünktlich war - Weber tolerierte bis zu fünf Minuten Verspätung. Rosa heißt: fünf bis 30 Minuten zu spät. Und rot bedeutet eine Verspätung auf beiden Fahrten - oder dass der Zug mehr als 30 Minuten zu spät kam.

+ Ein Unikat: Diesen Verspätungsschal hat Claudia Weber angefertigt. © fkn

Baustelle während Sommerferien sorgt für Ärger

Das Schal-Jahr beginnt ganz ordentlich: Da sehen wir relativ viel Grau. Dann kommt aber ein dicker, roter Balken in den Sommerferien. „Ich war im Sommer täglich vier bis fünf Stunden unterwegs“, erinnert sich Weber. Grund war eine Baustelle auf der Strecke, sie musste auf den Schienen­ersatzverkehr zurückgreifen. „Ich dachte, danach würde es besser werden.“ Aber je röter der Schal wurde, desto mehr Ärger und Frustration kamen bei Claudia Weber auf.

Kommt diese Woll-Statistik tatsächlich hin? Die Bahn bestätigt auf tz-Anfrage Verspätungen, würde aber den roten Streifen während der Sommerferien gern auftrennen. „Die Strick-Idee ist bezaubernd“, sagt ein Bahn-Sprecher, „aber das Rot will ich in der Zeit nicht gelten lassen. Während der Baustelle hatten wir nämlich einen abweichenden Fahrplan.“

In den sechs Wochen wurden Schienen ausgetauscht, um das Verkehrsnetz zu stabilisieren. „Was den Rest des Schals angeht: Da sind wir dabei, und toll finden wir das auch nicht“, sagt er. „Wir würden der Frau gerne mehr graue Wolle spendieren.“

Kaufen und helfen

Wen wird der Verspätungsschal in Zukunft wärmen? Das steht noch nicht fest. Denn Claudia Weber will das Kleidungsstück im Internet bei ebay unter „Verspätungsschal“ versteigern. Der ­Erlös ist dann für ­einen guten Zweck gedacht. „Ich spende das Geld an die ­Bahnhofsmission“, sagt Weber.

So hätten dann all die verlorenen Stunden des vergangenen Jahres und die sechs Knäuel Wolle einen Sinn gehabt. „Eine gute Sache, die Menschen hilft und in Verbindung mit der Bahn steht“, findet Weber. Die Bahnhofsmission ­bietet Menschen in ­Notlagen Unterstützung, Begleitung und Vermittlung an.

Weil so viele nachgefragt haben, was jetzt mit dem Schal passiert: Meine Mutter, die sich sehr über die vielen Reaktionen freut, hat sich entschieden, den Schal zugunsten der @Bahnhofsmission zu versteigern: https://t.co/j1vGEryKP4 — Sara Weber (@sara__weber) 7. Januar 2019

