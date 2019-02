Auf nach Hochfügen: Sichern Sie sich Ihr Skitagesticket mit Frühstück zum Leserpreis

Ganz Oberbayern fährt wieder nach Hochfügen

Für nur 39 Euro können sich Merkur-Leser ins Skivergnügen in Hochfügen stürzen. Sparen Sie über 50 %, wenn Sie jetzt zuschlagen.

Vor den Toren Münchens erstreckt sich ein Abenteuerspielplatz für Jung und Junggebliebene: das Skigebiet Hochfügen – Zillertal. Es ist die Lieblingsadresse für alle Freerider und sportlichen Skifahrer in Oberbayern und so beliebt, dass viele Münchner ihre eigene Hütte vor Ort haben.

Dafür gibt es auch einen guten Grund: Denn in Hochfügen gibt's immer haufenweise Schnee, da das Skigebiet ein Hochtal in Kessellage ist, das auf 1.500 Meter startet. Da liegt der Schnee auch gerne mal bis August und die Pisten sind bis zum 22. April offiziell geöffnet – eine Reise lohnt sich also immer. Diese ist auch nicht weit für Münchner. Denn das Skigebiet Hochfügen ist über die Autobahn bis zum Eingang des Zillertals in eineinhalb bis zwei Stunden Autofahrt erreichbar. Perfekte Bedingungen, um im Winter Sonne zu tanken und gemütlich die Piste herunterzuwedeln.

Hochfügen und Merkur gestalten das Skierlebnis für Sie noch attraktiver – mit dem Skitagestickets zum Leserpreis. Für nur 39 Euro können Sie die Pisten bis Ostern unsicher machen und wenn Sie der Hunger packt, ist die 8er Alm der richtige Ort dafür. Sie bekommen nämlich nicht nur freie Fahrt den Hang hinab, sondern auch Frühstück. Einen besseren Deal finden Sie nicht.

Starten Sie schon um 8.15 Uhr am 8er Jet und haben bis 9.30 Uhr richtig Kilometer in den Beinen oder frühstücken Sie gemütlich auf der 8er Alm mit Heißgetränk, Croissant, Butter Marmelade, Semmel mit Käse und Wurst. Anschließend können Sie auch noch die ersten Schwünge in Firnhänge ziehen.

Aber damit noch nicht genug: Das Ticket gilt über Hochfügen hinaus. Fahren Sie zum Beispiel nach Kaltenbach, Hochzillertal oder aufs Spieljoch. Ausgangs- und Startpunkt ist immer der Parkplatz von Hochfügen – dort stehen zwei Automaten bereit, um Ihr Tagesticket einzulösen.

Sparen Sie über 50 % mit dem Leserpreis

Bei der gemeinsamen Aktion von Hochfügen und Merkur sparen Sie über 50 %. Normalerweise zahlen Sie für das Tagesticket 53 Euro und für ein Frühstück auf der 8er Alm 16 Euro – insgesamt also 69 Euro. Aber Sie bekommen beides für den unschlagbaren Leserpreis von nur 39 Euro. Die Aktion ist für die nächsten vier Wochen gültig und Tickets können bis zum 22. April 2019 eingelöst werden.

Tolle Events im Skigebiet Hochfügen

Das Skigebiet Hochfügen – Zillertal hat aber noch mehr zu bieten. So erwartet die Feinschmecker das unglaubliche Slope-Side-Dining "Snowlicious". Ein Haubenlöffel direkt auf der Piste – von TV und Haubenkoch Alexander Fankhauser.

Und am 30.3. kehren die Legenden nach Hochfügen für das 56. Seilrennen powered by BMW xDrive zurück – u.a mit Michi Dorfmeister, Hansjörg Tauscher, Ertl-Renz. Binden Sie sich zu dritt ein Seil um die Hüften und fahren Sie auf den Spuren von Wasmeier, Neureuther, Eberharter und co. um die Wette.

