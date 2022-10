Nebenberuflich an der Hochschule München studieren: Mit einem Zertifikatsangebot unkompliziert weiterbilden

Teilen

Verschiedene Zertifikatsstudienangebote an der Hochschule München bieten Berufstätigen die Möglichkeit, sich nebenbei weiterzubilden. © Johanna Weber

Sie wollen sich neben dem Beruf weiterbilden? An der Hochschule München können Sie Ihren fachlichen Horizont erweitern und sich Ihr erworbenes Wissen mit einem Hochschulzertifikat dokumentieren lassen.

Auch wer bereits seit Jahren beruflich tätig ist, kann sich an der Hochschule weiterbilden. Die Hochschule München beweist das u.a. mit ihrem vielfältigen Zertifikatsstudienangebot, das Sie neben Beruf und Familie absolvieren können. Das Weiterbildungsangebot besteht in den Bereichen Technik, Soziales und Pflege sowie Wirtschaft und Kultur. Der Vorteil an den Zertifikatangeboten: Sie dauern in der Regel nur ein bis zwei Semester, können neben einer Vollzeit-Berufstätigkeit absolviert werden und schließen mit einem Hochschulzertifikat ab.

Die Weiterbildungszertifikate der Hochschule München

Weiterbildungen mit Zertifikatsabschluss an der Hochschule München

Dank der Kürze der Zertifikatsstudienangebote sind diese gut mit einem Vollzeitjob vereinbar. Präsenzphasen finden an Abenden, Wochenenden oder als Blockveranstaltungen statt, abgerundet wird das Lehrangebot mit E-Learning. Studierende haben die Gelegenheit, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse direkt in die berufliche Praxis einfließen zu lassen. Gleichzeitig können Fragestellungen, die sich aus dem Berufsalltag ergeben, mit den Dozierenden und Kommiliton:innen im wissenschaftlichen Kontext besprochen und erklärt werden. Der fachliche Austausch sorgt für einen erfrischenden Perspektivenwechsel und setzt neue Impulse für den beruflichen Alltag. Mit erfolgreichem Abschluss eines Zertifikatsstudiums an der Hochschule München erhalten Absolvent:innen ein Hochschulzertifikat. Eine Besonderheit stellen die sogenannten Modulstudien dar: Einzelne Module oder Modulcluster eines Masterstudiums können losgelöst von diesem belegt und mit einem Zertifikat abgeschlossen werden. Sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, das zum Modul passende Masterstudium zu absolvieren, lassen Sie sich das bereits abgeschlossene Modul darauf anrechnen und verkürzen auf diese Weise Ihren Weg zum Master.

Modulstudien aus dem Master 4D - Moderne Energiesysteme und Mobilität und dem Master Advanced Nursing Practice (ANP) im Sommersemester 2023

Modulstudien aus dem Master 4D - Moderne Energiesysteme und Mobilität

Die Inhalte des Masters 4D - Moderne Energiesysteme und Mobilität sind auf die Expertise auf dem Gebiet moderner Energiesystem ausgerichtet. Unter Berücksichtigung des Klimawandels und der 4D-Megatrends - Dekarbonisierung, Digitalisierung, Dezentralisierung und Demographie - werden Expert:innen für Wasserstoffanwendungen, E-Mobilität und Energiespeicherung im mobilen und stationären Einsatz weitergebildet. Module aus dem Master, die im Sommersemester 2023 einzeln studiert werden können, sind:

Digitale Lösungsansätze – In diesem Modul des 4D-Masters lernen Sie ein grundlegendes Verständnis für und ein profundes Wissen über die modernen digitalen Methoden und Werkzeuge kennen, um sie im Kontext der 4D-Megatrends zielgerichtet zur Anwendung zu bringen. Dabei bilden verschiedene digitale Prozesse die Schwerpunkte.

– In diesem Modul des 4D-Masters lernen Sie ein grundlegendes Verständnis für und ein profundes Wissen über die modernen digitalen Methoden und Werkzeuge kennen, um sie im Kontext der 4D-Megatrends zielgerichtet zur Anwendung zu bringen. Dabei bilden verschiedene digitale Prozesse die Schwerpunkte. Energie-System-Technik – beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie Energiebedarf vs. Energieverfügbarkeit, Energiesysteme – Referenzarchitektur, Schlüsselkomponenten nachhaltiger Energiesysteme, Systemdienstleistungen, Modellbildung und Simulation, Multikriterielle Optimierung komplexer Energiesysteme sowie Analyse, Definition, Entwurf und Test von Energiesystemen.

– beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie Energiebedarf vs. Energieverfügbarkeit, Energiesysteme – Referenzarchitektur, Schlüsselkomponenten nachhaltiger Energiesysteme, Systemdienstleistungen, Modellbildung und Simulation, Multikriterielle Optimierung komplexer Energiesysteme sowie Analyse, Definition, Entwurf und Test von Energiesystemen. Unternehmensführung und Patentrecht (im ingenieurwissenschaftlichen Kontext) – beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie Unternehmensführung (Grundlagen, Instrumente strategisches Management, Kostenmanagement & Controlling, Personalführung, innovative Geschäftsmodelle, Unternehmensgründung etc.), branchenrelevante Praxisbeispiele und aktuelle Entwicklungen sowie Einführung in das Patentwesen. Weiterer Studieninhalt ist ein Planspiel in Unternehmensführung: In der Rolle der Geschäftsführung treffen die Studierenden strategische und operative Entscheidungen in verschiedenen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen zu den Modulstudien aus dem Master 4D - Moderne Energiesysteme und Mobilität

Die Module aus dem Master 4D - Moderne Energiesysteme und Mobilität können einzeln absolviert werden. © Johanna Weber

Modulstudien aus dem Master Advanced Nursing Practice (ANP):

Advanced Practice Nurses gestalten aktiv die Zukunft der Pflege und erschließen sich neue Aufgabenfelder und Rollen für das individuelle Pflegesetting. Somit pflegen Sie innovativer, eigenverantwortlicher und forschungsorientierter. Module aus dem Master Advanced Nursing Practice, die im Sommersemester 2023 einzeln studiert werden können, sind:

Strategien in Advanced Nursing Practice – beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie Strategien und Konzepte der funktionsfähigkeitsorientierten Unterstützung, Bedeutung gezielter Kommunikation und Interaktion, Bedeutung biografieorientierter Pflege, Entwicklung spezifischer Anleitungs- und Schulungskonzepte, „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Beratung, professionelle Beratung von Patienten und Angehörigen sowie psychosoziale Belastungen von Patient:innen und Angehörigen in der rehabilitativen Phase.

– beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie Strategien und Konzepte der funktionsfähigkeitsorientierten Unterstützung, Bedeutung gezielter Kommunikation und Interaktion, Bedeutung biografieorientierter Pflege, Entwicklung spezifischer Anleitungs- und Schulungskonzepte, „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Beratung, professionelle Beratung von Patienten und Angehörigen sowie psychosoziale Belastungen von Patient:innen und Angehörigen in der rehabilitativen Phase. Ethisches Handeln in der Praxis und Forschung der Pflege – beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie die ethischen Herausforderungen der Pflege in unterschiedlichen Settings und Konsequenzen für eine ethisch sensible Pflege, fallbezogene Anwendung Medizin- und Pflege-ethischer Methoden und Theorien sowie ethisch relevante Herausforderungen auf struktureller Ebene, wie Heterogenität, Menschenrechte/-würde, Solidarität, Genderaspekte, kulturelle Kontexte, Inklusion sowie auf individueller Ebene, wie selbstbestimmtes Leben als Zielvision, Autonomie, Empowerment, Partizipation.

– beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie die ethischen Herausforderungen der Pflege in unterschiedlichen Settings und Konsequenzen für eine ethisch sensible Pflege, fallbezogene Anwendung Medizin- und Pflege-ethischer Methoden und Theorien sowie ethisch relevante Herausforderungen auf struktureller Ebene, wie Heterogenität, Menschenrechte/-würde, Solidarität, Genderaspekte, kulturelle Kontexte, Inklusion sowie auf individueller Ebene, wie selbstbestimmtes Leben als Zielvision, Autonomie, Empowerment, Partizipation. Pflegepädagogik in der Praxisanleitung – beinhaltet u.a. Lehrinhalte wie den Prozess des EbN, Unterschiede in den Lehr- und Sozialformen, Grundlagen über Methodik und Didaktik in der Praxisanleitung, didaktische Reduktion, Anleitungsprozess aus 360°-Sicht, Feedback-Kompetenz sowie objektive Bewertungen anhand eigener Beobachtungen.

Weitere Informationen zu den Modulstudien aus dem Master Advanced Nursing Practice (ANP)

Berufstätige aus der Pflege können Modulstudien aus dem Master Advanced Nursing Practice (ANP) absolvieren. © Dean Causevic

Einen Überblick zu den berufsbegleitenden Weiterbildungsmöglichkeiten der Hochschule München finden Sie auf hm.edu/weiterbildung. Oder Sie melden sich direkt telefonisch oder per Mail beim Weiterbildungszentrum der Hochschule München.

Kontakt

Hochschule München

Weiterbildungszentrum

Dachauer Straße 100 a

80636 München

Tel.: 089 1265-4395

E-Mail: weiterbildung@hm.edu

Internet: hm.edu/weiterbildung