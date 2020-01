Das Handbuch für Einheimische und Neuankömmlinge: Mit „Neu in München 2020“ die Stadt entdecken

Der Abendhimmel strahlt über München. In unserem Magazin erfahren Sie, wie Sie die Stadt in vollen Zügen genießen können.

Ab 31. Januar 2020 erhältlich

“Neu in München 2020“: Das Handbuch für Zugezogene und Einheimische – in unserem Magazin finden Sie Tipps, Reportagen und Interviews für das ganze Jahr.

„Neu in München 2020“ ist dein persönlicher Reiseführer für die Landeshauptstadt.

Auf 216 Seiten finden sich spannende Reportagen, Geheimtipps und Interviews.

Das Magazin ist ab dem 31. Januar 2020 erhältlich.

München - Du möchtest München neu entdecken und deine Heimat besser kennenlernen? Dann empfehlen wir Dir unser Magazin „Neu in München 2020“. Auf 216 Seiten geben wir praktische Tipps rund ums Ausgehen, Essen & Trinken, die Wiesn, Mode und Einkaufen, Sport und Freizeitaktivitäten oder ein nachhaltiges Leben in der Isarmetropole.

Vielleicht entdeckst Du mit uns aber auch ein neues Lieblingsmuseum oder bekommst Ideen für eine kleine Auszeit vom Alltag mit unseren persönlichen Tipps aus der Redaktion: Wie wäre es mit einem Tagesausflug zu den unbekannteren Badeseen rund um München oder mit einer Tour zu der legendären Brauerei bei den Mönchen in Andechs? Oder Du begleitest uns mit dem Sprayer-Guru Loomit zu den schönsten Graffiti-Kunstwerken in der Stadt?

„Neu in München 2020“: Geheimtipps für deine Stadt und ihre Viertel

Wer in München wohnt, will natürlich auch wissen, was in seinem Stadtviertel los ist! Bogenhausen ist eben nicht Berg am Laim. Unsere Experten verraten auf 30 Seiten, wo es in München den besten Cappuccino gibt, warum das Westend eine Genussreise wert ist, oder warum das Lehel als Surferparadies gilt.

In unseren Interviews sprechen wir mit dem Café Kosmos-Betreiber Florian Schönhofer über die „Integrationsmaschine München“, mit dem Comedian Harry G über die Vorzüge des bairischen Dialekts, mit Krimi-Autor Martin Arz über die dunklen Seiten der Landeshauptstadt und blicken mit einem Forscher in die Zukunft: Wie sieht unsere Heimat München wohl in 20 Jahren aus?

Die Stadt entdecken: „Neu in München 2020“ ist der Reiseführer für Neuankömmlinge und Einheimische

„Neu in München 2020“ ist ein hilfreicher Reiseführer für Neuankömmlinge und Einheimische. Ein München-Handbuch fürs ganze Jahr.

Chefredakteur Bodo-Klaus Eidmann und die gesamte Redaktion wünschen viel Spaß beim Entdecken der schönsten Stadt der Welt.