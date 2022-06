Kurz vor Auftakt für 9-Euro-Ticket: MVV reagiert auf „Fehldrucke“ – Wichtige Infos für Münchner

Von: Andrea Stinglwagner

Unterschiedliche Form, gleiche Gültigkeit: Ab 1. Juni gilt deutschlandweit das 9-Euro-Ticket. © Marcus Schlaf

An den MVG-Automaten, Kundencentern und über die MVV-App wurden bereits 175.000 9-Euro-Tickets verkauft. Wir haben zum Start alle wichtigen Fakten zusammengefasst.

Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket? Der Aktionszeitraum geht von 1. Juni bis 31. August – man kann also mit drei Tickets à neun Euro in diesen Monaten in ganz Deutschland extrem günstig Bahn fahren. Jedes Ticket ist vom Monatsersten bis -ende gültig – unabhängig, wann man es im Monat gekauft hat. Ab 1. September gelten wieder die gewohnten Preise.

Wer kann das Ticket kaufen? Jeder – das Kontingent an Aktionstickets ist unbegrenzt. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos.

Sind die Tickets übertragbar? Nein, man muss seinen Namen draufschreiben und sich bei Kontrollen ausweisen. Übertragbare Abos sollen laut MVV München aber nicht namentlich gekennzeichnet werden.

Was hat es mit den „Fehldrucken“ der Tickets auf sich? In den ersten Tagen nach dem Verkaufsstart in München wurden rund 38.000 Tickets ohne Namenszeile verkauft. Sie sind aber trotzdem gültig. Der MVV rät, den Namen auf der Rückseite einzutragen.

München: 9-Euro-Ticket gilt auch für Abo-Kunden

Müssen Bahn-Abonnenten auch ein Ticket kaufen? Nein, auch sie profitieren vom vergünstigten Preis und müssen nichts unternehmen, so die Deutsche Bahn: „Sie werden über den Weg der Verrechnung informiert.“ Auch Abos von IsarCard, IsarCardJob etc. werden im Aktionszeitraum so günstig abgerechnet.

In München wurden bereits 175.000 9-Euro-Tickets verkauft. © Klaus Haag

Wo gilt das Ticket? Deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr, auch in Linienbussen, Straßen-, U- und S-Bahnen, in Regional-, Regionalexpress-Zügen, in der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) oder im Alex. Wer sein 9-Euro-Ticket zum Beispiel in Landshut kauft, kann damit in München oder Hamburg U-Bahn fahren. Es gilt aber nicht im Fernverkehr – also nicht in ICE, IC oder EC.

9-Euro-Ticket: Sogar in Salzburg oder Kufstein gültig

Gilt das Ticket auch im Ausland? Tatsächlich können auch grenznahe Städte damit besucht werden, etwa Salzburg oder Kufstein. Wer sein Radl mitnehmen will, braucht ein spezielles Fahrradticket. Da die Züge wohl überfüllt sein werden, rät die Deutsche Bahn von einer Radl-Mitnahme ab. Wer sein Zamperl dabei haben will, muss sich um ein Zusatzticket bemühen.

Wie kann ich Stress in überfüllten Bahnen verhindern? „Beachten Sie die Auslastungsprognose und fahren Sie nach Möglichkeit außerhalb der Hauptverkehrszeiten“, rät der MVV in der elektronischen Fahrplanauskunft. Bitte auch möglichst mit kleinem Gepäck fahren. Wer den Trubel meidet, findet schöne, eher unbekannte und mit den Öffentlichen erreichbare Ausflugsziele auf der Webseite geheimatorte.de unter anderem von MVV, Wirtschaftsreferat und München Tourismus.

