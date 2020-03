OB-Stichwahl in München: Hat Kristina Frank wirklich keine Chance gegen Dieter Reiter?

Wer der Favorit ist

Aus der Oberbürgermeisterwahl ging Dieter Reiter (SPD) als Führender hervor. Nicht als Sieger, denn Kristina Frank (CSU) zwingt ihn in die Stichwahl.

Eine Stichwahl muss den Kampf ums Münchner Rathaus entscheiden.

Darin fordert Kristina Frank (CSU) den Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) heraus*.

Jetzt gibt es eine neue Umfrage mit Zahlen zu den beiden Kandidaten.

München - Dieter Reiter (SPD) wird offenbar Oberbürgermeister bleiben. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der tz würde der Amtsinhaber in der Stichwahl gegen Kristina Frank (CSU) 72 Prozent der Stimmen erhalten. Die Befragung wurde von INSA zwischen 19. und 25. Februar durchgeführt. 1009 Personen nahmen daran teil.

Wie berichtet, hatte Reiter im ersten Wahlgang* vergangenen Sonntag die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Der Sozialdemokrat erreichte 47,9 Prozent der Stimmen*, Kristina Frank kommt auf 21,3 Prozent. Mitbewerberin Katrin Habenschaden (Grüne) erreichte 20,7 Prozent.

Stichwahl in München: Wenig Wahlkampf wegen Corona-Krise

Viel Wahlkampf werden beide Kontrahenten vor dem Hintergrund der Corona-Krise nicht mehr machen. Die SPD hat plakatiert, die CSU auch. Flyer werden aber nicht verteilt, Infostände wird es auch keine mehr geben. „In Bezug auf die Stichwahl sehe ich die größte Herausforderung darin, die Wähler erneut zum Wählen zu motivieren. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, zu sagen, das wird sowieso klappen“, sagte der OB vor Kurzem zur tz.

Bereits die zweite Stichwahl für Dieter Reiter (SPD)

Für Reiter ist es bereits die zweite Stichwahl, 2014 hatte er gegen Josef Schmid (CSU) in die Verlängerung gemusst. Dass Reiter nun gegen Kristina Frank in die Stichwahl muss und nicht gegen Katrin Habenschaden, ist für den amtierenden OB sicherlich ein Vorteil. Denn ­zwischen ihm und Frank sei inhaltlich ohnehin deutlich zu differenzieren, so Reiter. „Die Debatten sind geführt, die unterschiedlichen Schwerpunkte, was beispielsweise Mieterschutz oder Verkehrspolitik betrifft, sind klar.“ Das zeigt auch das deutliche INSA-Ergebnis. Hätte Reiter gegen Habenschaden in die Stichwahl gemusst, hätte er allerdings auch deutlich gewonnen. Die Meinungsforscher hätten Reiter für diesen Fall bei 69 Prozent gesehen, Habenschaden bei 31.

Stichwahl zum OB in München nur als Briefwahl

Die Stadt steht jetzt vor Herausforderungen. Erstmals in der Geschichte wird die Stichwahl nur als Briefwahl durchgeführt. Die rund 1,1 Millionen Wähler erhalten die Unterlagen mit der Wahlbenachrichtigung.

Die Auszählung der Stichwahl wird in Räumen des Kreisverwaltungsreferats (KVR) in der Ruppertstraße, der Städtischen Berufsschule in der Lindwurmstraße und des MOC in der Lilienthalallee stattfinden. Das Wahlamt achtet zum Schutz darauf, dass für jedes Gremium ein Einzelraum zur Verfügung steht. In Ausnahmefällen teilen sich wenige Gremien einen großen Raum. Darüber hinaus werden Einmal-Handschuhe und Desinfektionsmittel an allen Tischen zur Verfügung stehen.

