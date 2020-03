OB-Wahl in München: Top-Kandidaten treffen aufeinander - Schlagabtausch ab 19 Uhr im Live-Stream

SPD, Grüne und CSU auf einer Bühne

Die drei Münchner OB-Kandidaten von SPD, CSU und Grüne stellen sich in unserer Wahl-Arena. Ab 19 Uhr sehen sie das Gipfeltreffen hier im Live-Stream.

Die „Wahlarena“ von tz, Münchner Merkur und 95.5 Charivari bringt drei Münchner OB-KandidatInnen auf eine Bühne.

auf eine Bühne. Dieter Reiter (SPD) , Kristina Frank (CSU) und Katrin Habenschaden (Grüne) informieren über ihre Pläne über die Isar-Metropole.

, und informieren über ihre Pläne über die Isar-Metropole. Ab 19 Uhr wird eifrig debattiert.

18.30 Uhr: Dieter Reiter ist schon da und bereitet sich auf eine angeregte Debatte vor, wenig später darf auch seine gut beschirmte Herausforderin Katrin Habenschaden begrüßt werden. In 30 Minuten wird tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger die Wahl-Arena eröffnen.

+ Katrin Habenschaden trotzt dem Regenwetter. © fkn

18.05 Uhr: Die ersten Zuhörer sind trotz des wenig erbaulichen Schmuddelwetters bereits im Pressehaus eingetroffen.

OB-Wahl München 2020: Schlagabtausch im Live-Stream - diskutieren Sie mit!

17.50 Uhr: Zuschauer unseres in Kürze startenden Live-Streams haben die Möglichkeit, auf Twitter eifrig mitzudiskutieren. Alles Wissenswerte finden Sie unter dem Hashtag #WahlarenaMünchen.

16.33 Uhr: Bei der Kommunalwahl 2020 treten in München auch einige Parteien an, die der Wähler bislang nicht auf dem Schirm hatte. Zu diesen Gruppierungen gehört auch Volt: wofür steht die Partei eigentlich?

15.35 Uhr: In wenigen Stunden ist es so weit. Unweit des Hauptbahnhofes treten die Münchner OB-Kandidaten Habenschaden, Frank und Reiter gegeneinander an. Die Wahl-Arena kann sich bereits jetzt sehen lassen ...

Update, 5. März, 12 Uhr: Selten war die OB-Wahl in München so spannend wie dieses Mal. Am 15. März wählen die Münchner einen neuen Oberbürgermeister. Heute Abend stellen sich die Kandidaten auf unserer Bühne zum Schlagabtausch. Oben in diesem Artikel sehen Sie ab 19 Uhr die Live-Übertragung aus unserer Wahlkampfarena.

OB-Wahl in München: Gipfeltreffen LIVE im Video-Stream - Top-Kandidaten treten gegeneinander an

München - Am 15. März 2020 wählen die Münchner ihren Oberbürgermeister* und Stadtrat neu. Das Votum ist spannend wie selten: Können die OB-Herausforderinnen Kristina Frank (CSU) oder Katrin Habenschaden (Grüne) dem aktuellen Rathaus-Chef Dieter Reiter (SPD) gefährlich werden? Kommen die Münchner CSU und SPD erneut auf eine Regierungsmehrheit - und würden sie dann wieder eine GroKo bilden?

Und: Können die Grünen ihren Lauf, der sich schon bei der Landratswahl 2018 und der Europawahl 2019 zeigte, auch bei der Kommunalwahl Bayern 2020* fortsetzen? Aber nicht nur der Dreikampf der „großen Drei“ dürfte die Münchner interessieren. Diesmal gibt es eine Rekorbeteiligung bei der Kommunalwahl: 17 Listen treten bei der Stadtratswahl an – und 14 OB-Kandidaten*.

Lokale Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unsere brandneuen lokalen Newsletter informieren Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus den Merkur-Regionen - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Hier geht es zur Anmeldung.

Münchner OB-Kandidaten im Video-Duell hier live: Muss Reiter (SDP) in die Stichwahl?

Münchner Merkur, tz und 95,5 Charivari laden deshalb die drei OB-Favoriten in die „Die Münchner Wahl-Arena“. OB Dieter Reiter (SPD), Kristina Frank (CSU) und Katrin Habenschaden (Grüne) stellen sich im Pressehaus an der Bayerstraße und hier live im Stream Ihren Fragen.

Unter anderem geht es um Verkehr, Mieten und Klimaschutz – und um die Frage: Was wird aus unserer Stadt? Das Event können sie am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr hier im Live-Stream verfolgen.

„Wahl-Arena“-Live-Stream mit Reiter, Frank und Habenschaden - fürchten sie Volt, ZuBa & Co.?

Bei dem Rennen um den Stuhl des Rathauschefs dürfte es darum gehen, ob entweder Frank oder Habenschaden Reiter in eine Stichwahl* zwingen kann. 2014 kam Josef Schmid (CSU) Reiter sehr nahe. Er holte 36,7 Prozent, der SPD-Politiker 40,4 Prozent. Die Stichwahl entschied Reiter mit 56,7 Prozent für sich.

Bei der Stadtratswahl stellt sich die Frage, wie viele Prozent und Sitze die zahlreichen kleinen Parteien und Listen den „großen Drei“ abknapsen können. Dies ist auch entscheidend für mögliche Koalitionen. Denn es könnte gut sein, dass es für zwei Parteien allein nicht mehr zu einer Mehrheit reicht. Diese neuen Wählergemeinschaften treten bei der Kommunalwahl München 2020 an:

Volt

ZuBa

FAIR

Partei mut

München-Liste

*Merkur.de ist Teil des bundsweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

frs