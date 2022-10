„Äußerungen wundern mich schon“: OB Reiter kontert Corona-Alarm von Lauterbach – und verteidigt die Wiesn

Viele Menschen kamen auch während der Wiesn 2022 zusammen. © Ralph Peters/Imago

Das Oktoberfest ist seit einigen Tagen Geschichte, die Corona-Zahlen steigen rasant. Karl Lauterbach (SPD) reagierte zuletzt besorgt auf die Lage in München, OB Reiter kontert jetzt die Vorwürfe.

München - Es war von Anfang an damit zu rechnen, nun ist es eingetroffen: Im Anschluss an das Oktoberfest steigen die Corona-Zahlen in München rasant an. Auch die Lage in den Kliniken ist in der bayerischen Landeshauptstadt angespannt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schlug in Folge der jüngsten Entwicklungen via Twitter Alarm. Gar von einer „selbstgemachten Katastrophe“ sprach der Minister. Nun reagierte der Münchner OB Dieter Reiter (SPD) auf die Vorwürfe.

München: OB Reiter reagiert auf Vorwürfe von Karl Lauterbach - mit deutlichen Worten

„Herr Lauterbach hat auf meine explizite Nachfrage im April, ob es Zugangsbeschränkungen geben könnte, geantwortet, dass es dazu keine rechtlichen Möglichkeiten gibt und auch für Herbst keine zu erwarten sind“, sagte Reiter am Mittwoch. Damit sei es nicht möglich gewesen, wie von Reiter nach eigenen Worten präferiert, nur frisch getestete Besucher auf das Festgelände zu lassen. „Der Bund und auch der Freistaat haben nicht den Mut gehabt, hier die Voraussetzungen zu schaffen.“ Zudem habe Lauterbach „mehrmals deutlich gemacht, dass er keinen harten belastbaren Grund sehe, die Wiesn abzusagen.“

Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, verteidigt das Oktoberfest 2022. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München: Corona-Welle wegen der Wiesn? Dieter Reiter verteidigt Oktoberfest-Durchführung

„Insofern wundern mich seine aktuellen Äußerungen schon“, kritisierte Reiter seinen Parteikollegen. Lauterbach hatte unter anderem zuletzt mehrfach kritisiert, dass es keine Tests vor den Bierzelten gegeben habe. Zur aktuellen Corona-Situation in München - die Stadt hat eineinhalb Wochen nach dem Oktoberfest mit 1481,3 eine der höchsten Inzidenzen in Bayern und Kliniken berichten von Problemen - sagte Reiter: „Ich habe im Vorfeld der Wiesn gesagt, dass ich davon ausgehen muss, dass die Infektionszahlen nach der Wiesn deutlich steigen werden. Das ist eingetreten.“

Man diskutiere „seit Tagen über mögliche kurzfristige Lösungen - für alle Kliniken, die die Notfallversorgung gewährleisten müssen“ und werde als Kommune unterstützen „soweit dies möglich ist“. Zudem betonte Reiter, dass die Situation nicht nur in München und Bayern angespannt sei, sondern im gesamten Bundesgebiet. Das relativiere das Thema „Wiesn-Welle“. Bayern ist derzeit das Bundesland mit der zweithöchsten Inzidenz in Deutschland, auch fern von München und Oktoberfest sind die Inzidenzen im Freistaat deutlich gestiegen. In und um München hatte sich allerdings im zeitlichen Umfeld des Volksfestes ein besonders starker Anstieg gezeigt.