Münchner Polizei rüstet für die Wiesn auf - ganz spezielle Neuerung bei den Einsatzkräften

Ist es nicht herrlich in einer Zeit zu leben, wo Frieden herrscht? In einer Friedensnobelpreis-EU und in einem Deutschland, das "so sicher war, wie noch nie"

Wenn ich mir das so anschaue, glaub ich konnten sich - was Sicherheitsauflagen, Betonpoller, Schutzzäune, Taschenverbote und Überwachung, etc. sich nur die Menschen zwischen 1933-1940 sicherer fühlen.