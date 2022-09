50 Jahre Olympia-Attentat: Prominente Gäste sprechen im Olympiapark - Gedenkfeier im Livestream

Von: Felix Herz

Vor 50 Jahren kam es in München zu einem der schlimmsten Terroranschläge auf deutschem Boden. Heute wird der Opfer gedacht. Die Veranstaltung im Livestream.

München – Olympia 1972 in München war eine der größten Sportveranstaltungen auf deutschem Boden in der Nachkriegsgeschichte – heute erinnert man sich daran aber vor allem wegen des palästinensischen Terrorangriffs.

Am 5. September 1972 nahmen palästinensische Terroristen israelische Sportler und deren Betreuer als Geiseln, um mit deren Entführung die Freilassung 230 in israelischer Haft befindlicher Palästinenser freizupressen. Der verbundene Polizeieinsatz gilt aus heutiger Sicht als völlig misslungen.

50 Jahre Olympia-Attentat: Gedenkveranstaltung in München mit hohen Gästen

Nach stundenlanger Verhandlung waren die Geiselnehmer und ihre Geiseln aus dem olympischen Dorf mit Hubschraubern zum Fliegerhorst nach Fürstenfeldbruck geflogen worden. Dort sollten sie ausfliegen. Beim Aussteigen wurden sie von deutschen Sicherheitskräften unter Beschuss genommen. Die traurige Bilanz: Am Ende waren elf israelische Sportler, fünf Betreuer und ein deutscher Polizist tot sowie fünf palästinensische Terroristen.

Am Montag, 5. September, findet die Gedenkveranstaltung zu dem schrecklichen Terroranschlag vor 50 Jahren statt. Lange blieb offen, ob neben hoher politischer Prominenz – unter anderem kommen Bundestagspräsident Frank-Walter Steinmeier, der israelische Staatspräsident Izchak Herzog und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – auch die Hinterbliebenen der israelischen Opfer kommen würden.

Olympia-Attentat 1972: Gedenkveranstaltung in München und Fürstenfeldbruck

Die Gedenkveranstaltung findet zweigeteilt statt. Um 9.45 Uhr halten unter anderem München Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kultusminister Piazolo und prominente Gäste aus Israel, darunter der israelische Minister für Kultur und Sport, Yehiel Tropper, und die Präsidentin des israelischen Olympischen Komitees, Yael Arad, am Rande des olympischen Dorfes in München Reden.

Um 14.45 findet der zweite Teil der Gedenkveranstaltung statt. Am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck, dem Schauplatz des gescheiterten Befreiungsversuches vor 50 Jahren, kommen unter anderem Herzog, Steinmeier, Faeser und Söder zusammen, um gemeinsam der Opfer zu gedenken.

Bundesregierung zahlt Entschädigung: Einigung nach langem Kampf

Die Hinterbliebenen hatten ihr Erscheinen abhängig davon gemacht, ob sie nach jahrzehntelangem Ringen mit der Bundesregierung eine Entschädigung erhalten würden – mit der damit einhergehenden Einsicht über das Scheitern des Polizeieinsatzes vor 50 Jahren. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Man einigte sich auf 28 Millionen Euro Entschädigung für das entstandene Leid.

Viel zu lange habe man zu wenig Empathie und zu wenig Aufklärungswillen gezeigt, kritisierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die lange Auseinandersetzung. Der Antisemitismusbeauftragte Bayerns, Ludwig Spaenle, sprach von einem „Staatsversagen“ auf allen Ebenen. „Es ging um Vertuschen, Verschweigen, Verdrängen“, so Spaenle. Über die Parteigrenzen hinweg, habe man es nicht wahrhaben wollen – dabei verwies er auf den SPD-Bürgermeister in München, die CSU-geführte Staatsregierung in Bayern und die sozial-liberale Bundesregierung in Deutschland.

