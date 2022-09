Jubiläen bei Parfümerie Wiedemann: Filialen in Penzberg und in München am Wiener Platz feiern

Freuen sich auf das 30-jährige Jubiläum: Anna Weber, Andrea Schwarzberger, Tanja Obermüller, Christiane Gabat und Irem Altunas (v.l.) © Parfümerie Wiedemann

Gleich zwei Filialen der Parfümerie Wiedemann feiern in diesem Jahr Jubiläum: Vom 7. bis 17. September gibt es daher viele Geschenke, Angebote und Aktionen.

Auf stolze drei Jahrzehnte kann die Penzberger Filiale der Parfümerie Wiedemann in diesem Jahr zurückblicken. Ein runder Geburtstag, der natürlich gebührend gefeiert wird. In Feierstimmung ist aber auch das Team der gut 50 Kilometer entfernten Filiale am Wiener Platz in München, die in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag feiert: Vor zehn Jahren eröffnete die Filiale an der Steinstraße. Mit langjährigen Stammkunden und treuen Stammkundinnen, aber selbstverständlich auch mit vielen neuen Gesichtern möchten die Teams nun auf ihre Jubiläen anstoßen, nicht nur an einem Tag, wie an einem gewöhnlichen Geburtstag: Gefeiert wird vom 7. bis 17. September mit vielen tollen Geschenken, Angeboten und Aktionen.

Drei Jahrzehnte Parfümerie Wiedemann in Penzberg

Eine Institution, so kann man die Filiale nennen, nach 30 Jahren. So lange behauptet die Parfümerie Wiedemann nun schon ihren Platz an der Bahnhofstraße im Zentrum von Penzberg. An der Fassade von Haus Nummer 19 leuchtet das vertraute Dunkelblau des Firmennamens. In der Filiale reihen Gesichts- und Körperpflege sowie dekorative Kosmetik wie Liedschatten und Lippenstift aneinander. In den Anfängen sei das Geschäft noch viel kleiner gewesen, nur der vordere Teil, der heutige Eingangsbereich, erinnert Teamleiterin Tanja Obermüller. Mit den Jahren wuchs der Raum wie auch das Sortiment, heute zählt die Filiale auch zwei Schminkplätze, an denen nicht selten Bräute, Brautmütter und Trauzeuginnen Platz nehmen, sowie zwei Kabinen, in denen vielfältige Beautybehandlungen angeboten werden: Von Maniküre und Pediküre über Gesichtsmassagen und jetzt ganz neu: Die Beauty-Behandlung der Hollywood-Stars, das Aqua Facial. Ein nachhaltiges Treatment für einen gereinigten und strahlenden Teint.

Immer gespannt auf neue Produkte: Tanja Obermüller, Teamleiterin bei Parfümerie Wiedemann in Penzberg. © Parfümerie Wiedemann

Authentizität und Vielfalt

Das Angebot sei so vielfältig wie die Kundschaft, meint Obermüller. „Jeder hat einen anderen Geschmack“, sagt sie. Man hole den Kunden und die Kundin dort ab, wo er und sie stehe, erklärt ihre Kollegin Christiane Gabat. Einvernehmliches Nicken im Team, in dem Charaktere ganz unterschiedlich sind. Trotz oder gerade wegen ihrer Diversität sind die Mitarbeiterinnen auf einer Wellenlänge, eine jede habe und zeige Persönlichkeit, „wir sind ganz authentisch“, sagt Anna Weber, die genau wie ihre Kollegin Irem Altunas ihre Ausbildung bei Wiedemann absolviert hat. Auch Tanja Obermüller lernte einst in der Parfümerie, heute ist sie Teamleiterin, „vor kurzem hatte ich mein 10-Jähriges“, sagt sie lächelnd. An ihrer Begeisterung für Produkte und Pflege, für Beauty und Beratung hat sich in diesem Jahrzehnt nichts verändert, auch weil es immer Neues zu entdecken gibt.

Mit Leidenschaft am Pinsel: Anna Weber hat ihre Ausbildung in der Parfümerie Wiedemann in Penzberg absolviert – und blieb. © Parfümerie Wiedemann

Ein Jahrzehnt Parfümerie Wiedemann in München am Wiener Platz

Begeisterung ist auch das, was Petra Knop in der Münchner Filiale am Wiener Platz Tag für Tag motiviert. „Mein Beruf ist meine Leidenschaft“, sagt die Teamleiterin. Bereits seit über 14 Jahren widmet die 56-Jährige ihre Leidenschaft der Parfümerie Wiedemann. Das Familienunternehmen werde „mit viel Werten und Menschlichkeit geführt“ und mache sehr viel für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ihre Filiale, die nun ihr Zehnjähriges feiert, bezeichnet die Teamleiterin liebevoll als ihren „Goldschatz“. Doch auch wenn die Parfümerie am Wiener Platz nicht gerade die größte der insgesamt 23 Filialen von Parfümerie Wiedemann ist, so ist das Sortiment dennoch vielfältig und einzigartig. Immerhin soll der Kunde oder die Kundin das bekommen, mit dem er oder sie sich wohlfühle, betont Knop. Und auch in der Filiale soll sich die Kundschaft wohlfühlen, daher dekoriert die Teamleiterin alle zwei Wochen um. Und mehr noch: Im Sommer gibt’s Getränke, darunter Erfrischendes mit Ingwer und Holunder, zum Valentinstag werden rote Rosen verteilt, an Weihnachten duftet es nach Plätzchen und jeden Tag wartet unterm Tresen das ein oder andere Leckerli auf die treuen Begleiter der Kundschaft.

Feiern das Zehnjährige am Wiener Platz: Teamleiterin Petra Knop (l.) mit Aliana Safaaghanem, die gerade ihre Ausbildung macht. © Parfümerie Wiedemann

Produkthighlights und Prozente, Geschenke und Gewinnchancen

Zehn Jahre und drei Jahrzehnte. Die beiden Filialen blicken zwar zeitlich unterschiedlich weit zurück, feiern nun aber gemeinsam mit Geschenken und Aktionen ihre runden Jubiläen. So können sich Kundinnen und Kunden vom 7. bis 17. September über 20 Prozent auf fast Alles – ausgenommen sind Geschenkgutscheine und Jubiläumsangebote – freuen. Des Weiteren warten Produkthighlights zu Angebotspreisen darauf, entdeckt zu werden. Und bei einem großen Gewinnspiel können die Teilnehmenden einen wertvollen Warengutschein, ein hochwertiges Beauty-Paket von DIOR oder eine edle Handtasche gewinnen. Zu den Preisen zählen aber auch tolle Kennlernsets der Hausmarke ISARPERLE, Produkte in Bioqualität, mit veganen Inhaltsstoffen, nachhaltig verpackt.

Zum Jubiläum gibt es in den Filialen in Penzberg und in München am Wiener Platz 20 Prozent auf fast alles. © Parfümerie Wiedemann

Normalerweise werden Jubilare von den Gästen beschenkt, doch bei Wiedemann werden die Rollen mal eben vertauscht. Neben einer exklusive Goodie Bag mit Pflege- und Schönheitsprodukten im Wert von rund 50 Euro erwartet die Kundinnen und Kunden beim Kauf ausgewählter Produkte eine Überraschung. Dabei lohnt es sich, schnell zu sein, denn die Goodie Bags wie auch die Geschenke sind limitiert. Doch nicht allein mit Geschenken und Jubiläumsangeboten wird gefeiert. Bei Beauty Specials erhalten Kundinnen und Kunden auch die Gelegenheit, neue Produkte kennenzulernen oder mehr über ihre Lieblinge und Alltagsbegleiter auf Haut und Haar zu erfahren, etwa in Form einer Pflegeberatung oder als wohltuende Kennlern-Behandlung. Die Zufriedenheit und das Wohlgefühl der Kunden und Kundinnen haben schließlich oberste Priorität, selbstredend nicht allein an den Jubiläumstagen.

Die Jubiläumstage sind in dem Familienunternehmen Parfümerie Wiedemann eine liebgewonnene Tradition geworden. Im Fünf-Jahres-Rhythmus wird in den Filialen an den jeweiligen Standorten gefeiert, so wie nun in Penzberg und München. „Es ist soweit, wie schnell die Zeit vergeht“, verlautet es aus dem Team vom Wiener Platz. Dieses freut sich nun zusammen mit den Penzberger Kolleginnen auf zehn Jubiläumstage – und darauf, gemeinsam mit langjährigen Kundinnen und Kunden zu feiern und dabei auch neue Gesichter willkommen zu heißen.

Kontakt

Parfümerie Wiedemann am Wiener Platz

Steinstraße 9

81667 München

Tel: 089 4801305

Webseite: https://www.parfuemerie-wiedemann.de/

Parfümerie Wiedemann Penzberg

Bahnhofstraße 19

82377 Penzberg

Tel: 08856 83112

Webseite: https://www.parfuemerie-wiedemann.de/