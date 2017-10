Pasing Arcaden: Star-Aufgebot und viel Mode im Münchner Westen

Verwöhnt von viel goldenem Herbst, sind noch die wenigsten eingestellt auf Kalt und Grau. Die Ideen, um den Blues abzuwenden, sind vielfältig.

Ganz oben auf der Hitliste steht - zumindest bei Frauen - das Shoppen. Das gemütlich im Warmen mit allem auf einem Fleck, die beste Freundin oder den Liebsten im Gepäck, perfekt! Dann darf’s draußen gern stürmen. Das wissen auch die Pasing Arcaden. Das Shoppingcenter im Münchner Westen setzt mal wieder eins drauf und macht mit dem FASHIONEVENT am Freitag und Samstag, 27. und 28. Oktober 2017, je von 14.00 bis 20.00 Uhr Lust auf die kalten Tage.

So findet an beiden Tagen eine ganz besondere Modenschau statt: Präsentiert werden die aktuellen Herbst-Winter-Trends nämlich von Laien-Models, die sich über Facebook und Instagram bewerben können. Bewegungscoach Edeltraud Breitenberger zeigt den Teilnehmer/innen beider Tage, wie man auf wackeligen High Heels Haltung bewahrt, und das auch vor prominenter Jury. Die Patin der Laufsteg-Aktion am Freitag, 27. Oktober, ist nämlich die junge Mode-Bloggerin Franziska Elea , die sonst täglich fast 140.000 Follower mit Tipps und News aus Fashion und Lifestyle versorgt. Am Samstag, 28. Oktober 2017, bekommen die Pasing Arcaden dann Besuch von Mutter und Tochter. Claudia Effenberg und Lucia Strunz nutzen den Heimvorteil und lassen es sich nicht nehmen, die Modenschau am Samstag sogar selbst zu eröffnen, Autogrammstunde und Meet & Greet inklusive.

+ Fotograf Walter Wehner in Action. Wer traut sich ins Scheinwerferlicht?

Modisch geht es an beiden Veranstaltungstagen auch in der Style Box zu. Shoppingberaterin Iris Zimmermann, die sonst schon mal in Florenz und Mailand nach den heißesten Trends schaut, berät alle, die Lust haben, sich Ideen für ihren ganz persönlichen Look zu holen. Wer sich ins Scheinwerferlicht traut, kann sich im Anschluss von Film- und TV-Fotograf Walter Wehner professionell fotografieren lassen. Dazu gibt es wieder die Möglichkeit, sich ein kleines Tattoo stechen oder unter dem Motto #myartdaypasing by ArtNight seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wer am kostenlosen Treueprogramm des Shopping Centers teilnimmt, kriegt’s sogar gratis.