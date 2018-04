Bahn-Ärger: Dieser Pendler verbrachte 2018 schon fast acht Stunden auf Bahnsteigen

Herbe Kritik an aktuellen Projekten

Andreas Schwalmberger pendelt täglich mit der S-Bahn nach München. Dabei hat er schon so manches Zug-Chaos mitgemacht. Die genauen Wartezeiten dokumentiert der Projektmanager mittlerweile.

München - Siebeneinhalb Stunden hat der Maschinenbauingenieur und Projektmanager Andreas Schwalmberger (35) in diesem Jahr bereits am Gleis gestanden und auf die verspätete S-Bahn gewartet. Er ist seit elf Jahren Pendler und fährt täglich mit der S7 zwischen Wolfratshausen und dem Isartor hin und her. Nahezu täglich erlebt er Zug-Chaos und öfter auch mal Komplettausfälle. Schwalmberger dokumentierte auf die Minute genau jede Panne und die Gründe: Weichen–, Signal- und Bahnübergangsstörungen, dazu das Wetter und die Temperatur.

Der Höhepunkt der Ärgernisse - es war der 6. März. Schon morgens war Schwalmberger zwölf Minuten zu spät dran. Abends kamen weitere elf Minuten Verspätung hinzu, die sich rasch um weitere 38 Minuten erhöhten, weil er in Baierbrunn aussteigen musste und sich dort dann abholen ließ. Der Grund: Störung am vorausfahrenden Zug. Nichts ging mehr. Oder war die Strecke nicht eher überlastet? Da gingen die Darstellung bei Zugansage bzw. App-Meldung auseinander.

„Bahn soll banalste Technik in Griff bekommen“

Schwalmbergers Wunsch: „Ich hätte gern, dass die Bahn zuerst mal die banalste Technik in den Griff bekommt. Da werden Milliarden für den Gleisbau ausgegeben. Aber ein neues Stellwerk ist nicht drin?“ Bernd Pfeiffer, Leiter der Großprojekte für den Bahnausbau München, antwortete ihm: „Wir haben dieses Geld einfach nicht, um das anders hinzubekommen.“ Ersatzerneuerungen und Ausbauprogramme seien zwei separate Töpfe mit jeweils begrenztem Budget. Schwalmberger findet das „amüsant“: „Dass das nicht einfach ist, ist mir aber schon klar.“

Er selbst arbeitet seit sechs Jahren im Projektmanagement und hat jahrelang Schadensbegutachtungen und Machbarkeitsstudien erstellt. „Eine Schranke und ein Signal müssen einfach funktionieren“, schimpft er. „Es ist unfassbar, dass man sich nicht um konkrete Dinge kümmert und stattdessen einen zweiten Tunnel baut.“ Was mit Großprojekten passiere, sehe man etwa beim Berliner Flughafen. „Mäuse, die Kabel anknabbern, Vögel, die durch Leitungen fliegen - wieso kriegt man sowas nicht gelöst?“

Sein Verdacht: „Die Planung geht in die falsche Richtung.“ Es gehe um Sicherheit, Zuverlässigkeit. Nicht um Zugerweiterungen, Verschönerungen und vor allem nicht um eine zweite Stammstrecke.

Kathrin Braun

