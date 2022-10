Hilfseinsatz am Münchner Hauptbahnhof eskaliert: Frau beißt Polizistin in den Arm und tritt um sich

Eine alkoholisierte Frau hat am Sonntagnachmittag am Münchner Hauptbahnhof Bundespolizisten angegriffen. Dabei wollten die Beamten zunächst einer Frau mit - wie es hieß - „gesundheitlichen Problemen“ zu Hilfe kommen.

München - Im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs soll eine Frau gesundheitliche Probleme haben. Diese Meldung ging bei der Bundespolizeiinspektion am frühen Sonntagnachmittag, 30. Oktober, gegen 13.45 Uhr ein. Die 43-jährige Deutsche, die die Beamten dort vorfanden, war stark alkoholisiert - aber gesundheitlich unversehrt. Das bestätigte der dazu gerufene Rettungsdienst. Als die Polizisten die Frau baten, sich auszuweisen, weigerte sie sich und reagierte aggressiv. Sie versuchte, an die Waffe eines 49-jährigen Beamten zu gelangen, während dieser ihre Tasche nach Ausweispapieren untersuchte. Dies konnte eine Polizistin unterbinden. Der Aufforderung, den Hauptbahnhof zu verlassen, kam sie nicht nach. Also wollten die Polizisten die Frau am Arm hinausgeleiten. Da wurde sie handgreiflich.

Eine alkoholisierte Frau ist am Sonntagnachmittag am Münchner Hauptbahnhof auf Bundespolizisten losgegangen. © Bundespolizei

Betrunkene wird am Hauptbahnhof handgreiflich: Schläge, Tritte und Bisse gegen Polizisten

Mehrfach schlug und trat die Frau nach den Polizisten und beleidigte sie. Gefesselt brachten die Einsatzkräfte die Wohnsitzlose zur Dienststelle. Hier schlug sie weiter um sich und spuckte in Richtung einer 25-jährigen Beamtin, traf sie jedoch nur am Schuh. Einer 31-jährigen Polizistin biss sie in den Unterarm.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung für den Montag, sowie eine Blutentnahme an. Die gebissene Beamtin erlitt Hämatome an der Bissstelle, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Bei Einsätzen am Hauptbahnhof haben Rettungsdienste und Polizei immer wieder mit Betrunkenen zu tun. Zuletzt hatten während der Wiesn angetrunkene Amerikaner einen kompletten Gleisbereich des Bahnhofs überquert.