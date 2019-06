Münchner Polizist soll Geschenke angenommen haben - Beamter vorerst suspendiert

LKA ermittelt

von Sarah Pilz schließen

Das Münchner Polizeipräsidium wurde durch schwere Anschuldigungen gegen einen ihrer Polizisten erschüttert. Nun laufen Ermittlungen gegen den Beamten.

Update 19.10 Uhr: Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, ist der Polizist, der aktuell im Verdacht steht, Sachgeschenke angenommen zu haben, nun mit einem „Verbot der Führung der Dienstgeschäfte“ belegt worden. Einfacher formuliert: Der Beamte ist nun mehr vom Dienst suspendiert.

Hausdurchsuchungen bei eigenen Kollegen: Münchner Polizist soll Geschenke angenommen haben

München - Beim Polizeipräsidium München ging Ende April 2019 ein anonymes Schreiben ein, das Vorwürfe gegen einen Polizeibeamten aus den eigenen Reihen erhob. Der Münchner Polizei wurden Informationen über den Beamten zugespielt, die straf- und disziplinarrechtliche Folgen für den Polizisten aus der Polizeiinspektion 32, Grünwald haben könnten.

Das Polizeipräsidium München überprüfte das Schreiben und leitete es daraufhin sofort an das Bayerische Landeskriminalamt weiter, um eine objektive und unabhängige Ermittlung zu gewährleisten.

Münchner Polizist: Verdacht auf Vorteilnahme - Hausdurchsung

Nach den bisherigen Erkenntnissen steht der Beamte im Verdacht, mehrfach u.a. Sachgeschenke angenommen zu haben, ohne dies seinen Vorgesetzten zu melden. Neben den Arbeitsplätzen, auch von Zeugen, in der Polizeiinspektion werden auch der Wohnsitz des Beamten und die der Zeugen durchsucht.

Ermittlungen gegen Münchner Polizisten: Präsident äußert sich

Zu den Anschuldigungen gegen einen seiner eigenen Männer bezog der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stellung: „Wir haben eine besondere Stellung in der Öffentlichkeit. In unserem Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes haben wir darum auch besondere Verpflichtungen. Unser hoher Anspruch an Glaubwürdigkeit und Integrität veranlasst uns, diese Vorwürfe ernst zu nehmen und ihnen konsequent nachgehen zu lassen. Die unabhängige und neutrale Ermittlungsarbeit durch das Landeskriminalamt hat sich hier bereits in der Vergangenheit mehrfach bewährt.“

Münchner Polizei „wird alles tun, um Ermittlungen zu unterstützen“

Gegen den Münchner Polizisten läuft nun ein Disziplinarverfahren. Um dieses neutral zu beurteilen, führt die Staatsanwaltschaft München I die Ermittlungen ohne Beteiligung des Polizeipräsidiums München. „Die weiteren Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamtes bleiben nun abzuwarten. Die Münchner Polizei wird in jedem Fall alles tun, um die Ermittlungen zu unterstützen und die Vorwürfe restlos aufzuklären“, erklärte Andrä abschließend.

Ganz andere Sorgen hatten die Polizeibeamten in Freising. Die Polizisten waren in eine halsbrecherische Verfolgungsjagd involviert, bei der ein Rollstuhlfahrer mit 80 Sachen über eine rote Ampel raste.

spz