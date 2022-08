Programm der European Championships am Dienstag: alle Bands, Wettkämpfe und Events

Besucher der European Championships am Montagabend. Auch Dienstag ist einiges geboten.

Das ist am Dienstag geboten

Wettkämpfe, Konzerte und andere Events an verschiedenen Orten in München – damit Sie bei den European Championships den Überblick behalten, hier das Programm für Dienstag (16. August).

München – Die zweite Woche der European Championships 2022 in München geht am heutigen Dienstag (16. August) weiter. Und das Programm für Dienstag (16. August) – sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich – ist wieder übervoll und wenig übersichtlich. Damit Sie Ihren Tag heute so reich und entspannt wie möglich planen können, hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen, geordnet nach Location.

Programm der European Championships am Dienstag (16. August) im Olympiapark

Wir beginnen mit den Musik-Acts im Olympiapark. Zwei DJs legen auf dem Creative Roof im Olympiapark auf. Beide zur selben Zeit.

Programm der European Championships: Diese Künstler treten auf dem Creative Roof auf

14 bis 17 Uhr, La Loakai , DJ, UK-Bass, Twisted & Elektro Breaks, GlitchHop, Half- & Full Time Jungle und Drum&Bass - Creative Roof

, DJ, UK-Bass, Twisted & Elektro Breaks, GlitchHop, Half- & Full Time Jungle und Drum&Bass - Creative Roof 14 bis 17 Uhr, D2E3 , DJ, Afrobeat, (Oldschool-)Hiphop, Broken Beat - Creative Roof

, DJ, Afrobeat, (Oldschool-)Hiphop, Broken Beat - Creative Roof Danach gibt‘s übrigens zwei Poetray Slam-Veranstaltungen, ab 18.30 auf Bairisch, später dann klassisch.

Auf dem Central Roof sind zwei Acts geplant.

Musik-Programm auf dem Central Roof im Olympiapark am Samstag (13. August)

15.30 bis 16.15 Uhr: Peter and the Lost Boys

20.15 bis 22.15 Uhr: Beatsticks

Ferner gibt es noch ein paar verstecktere Musik-Acts. Am Dienstagvormittag (8.30 bis 12 Uhr) spielt die Münchner Trommlergruppe Druma Dama am Geschwister-Scholl-Platz. Und eine Bläsertruppe zwischen Volksmusik und Brass Musik namens Tromposound aus dem Starnberger Raum spielt zur selben Zeit am Odeonsplatz.

Programm der European Championships am Dienstag (16. August): Die Wettkämpfe

8.30 bis 0.00 Uhr , Odeonsplatz (Start und Ziel): Gehen Finale

, Gehen Finale 9 bis ca. 0.00 Uhr, Rudi-Sedlymayer-Halle : Athleten und Athletinnen treten den ganzen Tag über im Tischtennis an - sowohl im Einzel, als auch im Doppel.

: Athleten und Athletinnen treten den ganzen Tag über im Tischtennis an - sowohl im Einzel, als auch im Doppel. 14:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr, Messe München : Verschiedene Bahnradsport-Wettkämpfe der Frauen und Männer

: Verschiedene Bahnradsport-Wettkämpfe der Frauen und Männer 9 bis 0.00 Uhr, Olympiastadion: Verschiedene Leichtathletik-Klassiker vom ab 9 Uhr Zehnkampf, Hürden, Weitsprung, Laufen über Hindernis (ab ca. 12 Uhr) bis Hochsprung (ab ca. 18.30 Uhr).

Verschiedene Leichtathletik-Klassiker vom ab 9 Uhr Zehnkampf, Hürden, Weitsprung, Laufen über Hindernis (ab ca. 12 Uhr) bis Hochsprung (ab ca. 18.30 Uhr). Ab 10 Uhr am Königsplatz: Beach Volleyball, Grußppenphase, abends: Finale

