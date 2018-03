Video: Singen gegen Pegida - Geben „Die Ärzte“ gleich Überraschungs-Konzert?

Ticker: Protest gegen Rechts

„Die Ärzte kommen!“ lautet das Motto des Protests gegen den Pegida-Aufmarsch am Samstag. Arztkittel stehen für das Motto: „Rassismus ist heilbar“. Hier lesen Sie alle Infos.

Eine Pegida-Demo marschiert am Samstagnachmittag durch die Münchner Innenstadt.

Am Max-Josephs-Platz wird dagegen angesungen: Unter dem Motto „Die Ärzte kommen“ stehen verschiedene Songs auf der Liste einer „öffentlichen Chorprobe“. Neben OB Dieter Reiter nehmen zahlreiche Promis teil.

So mancher hofft, dass die Band „Die Ärzte“ auch kommt.







14.09 Uhr: Nachher folgt noch ein weiteres Video.

13.52 Uhr: Vom Wetter ließen sich offenbar nur wenige abschrecken.

+ © Astrid Schmidhuber 13.50 Uhr: Eben war „Schrei nach Liebe“ von „Die Ärzte“ an der Reihe, geschmettert von Hunderten im Chor. Von der echten Band „Die Ärzte“ aber bisher niemand in Sicht. Wer gehofft hatte, dass die heute auftreten, wurde zumindest bisher enttäuscht. Oder kommen sie nachher noch?

13.44 Uhr: Hier ein erstes Video (Aufnahme: Astrid Schmidhuber).

13.20 Uhr: Ab 13.30 Uhr eröffnet Dieter Reiter die Anti-Pegida-Veranstaltung, danach wird gesungen. Und zwar folgende Songs: Bella Ciao, Imagine (Lennon), Schrei nach Liebe (die Ärzte), Gefangenenchor aus Nabucco (Verdi), We are the world (Jackson) und die Ode an die Freude (Beethoven).

13.09 Uhr: Kommen die echten Ärzte (also die Band aus Berlin) und geben ein Überraschungskonzert? Dafür spricht: Der Schriftzug auf dem Plakat erinnert an den der Band. „Schrei nach Liebe“ steht auf der Liste der Lieder, die gesungen werden. Die Toten Hosen gaben auch schon mal ein Überraschungskonzert gegen Pegida in Dresden.

„Von der Band Die Ärzte kommt aber niemand, oder?“, fragt beispielsweise ein Facebook-User. „Das wär‘s gewesen“, antwortet eine. „Dachte zuerst!!!! freu... ohhhhhhh“ eine andere. Und ein anderer schrieb direkt in die Chronik der Band:

Es ist wohl nicht wahrscheinlich, dass Die Ärzte gleich überraschend auf dem Max-Joseph-Platz auftauchen. Aber auch nicht völlig unmöglich. Manche Fans bei Facebook hoffen jedenfalls.

+ Das Plakat der Veranstaltung. 11.00 Uhr: Mehr als 30 Chöre wollen heute (13.30 Uhr) in München ihre Stimmen gegen Pegida erheben. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll die groß angelegte Chorprobe auf dem Max-Joseph-Platz vor der Staatsoper eröffnen, wie die Initiatoren des Kulturzentrums Bellevue di Monaco am Freitag mitteilten. Der Protest richtet sich gegen die Kundgebung und Demonstration von Pegida Dresden in München, zu denen am Samstagnachmittag auch Lutz Bachmann erwartet wird. Anstimmen möchten die Sänger unter anderem das Partisanenlied „Bella Ciao“, „Imagine“ von John Lennon sowie Beethovens „Ode an die Freude“.

Vorbericht: Protest gegen Pegida: Das sagen die Münchner Politiker, Kabarettisten und Musiker dazu

München - Für die Polizei wird der Samstagnachmittag „eine Herausforderung“, wie Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins sagte. 300 bis 400 Beamte werden im Einsatz sein. An der Pegida-Demo mit etwa 200 angemeldeten Teilnehmern wird Lutz Bachmann aus Dresden teilnehmen.

+ Münchens OB Dieter Reiter zusammen mit CSU-Chef Horst Seehofer. © dpa / Matthias Balk

Die Gruppe um Bachmann, der als Initiator der fremden- und islamfeindlichen Organisation Pegida gilt, und Michael Stürzenberger soll auf dem Marsch durch die Innenstadt an zwei Gegendemonstrationen vorbeigeschleust werden – am Isartor und am Max-Joseph-Platz. Dort wird ab 13.30 Uhr das Aktionsbündnis Bellevue di Monaco um Organisator Till Hofmann dagegen ansingen. 500 Teilnehmer sind angemeldet, mehr als 870 haben auf Facebook zugesagt. Auch viel Prominenz wird darunter sein. Das Protestbündnis „Nopegida“ trifft sich um 14.30 Uhr auf dem Gärtnerplatz und zieht zum Isartor. Pegida hat seine Auftakt- und Schlusskundgebung um 15 und um 17.30 Uhr auf dem Marienplatz angemeldet.

Claus von Wagner (40), Kabarettist:

„Ich bin dabei, weil man Menschen wie Herrn Bachmann und seine Spießgesellen immer wieder mit ihren Grenzen konfrontieren muss. Eine Art Konfrontations-Therapie. Die gilt übrigens als sehr effektive Form für die Behandlung von unangemessenen Ängsten.“

Till Hofmann (47), Bellevue die Monaco:

„Pegida rückt wieder mit ihrer Hardcore-Abteilung an, und wir werden wieder reagieren. Bellevue di Monaco steht hinter der Aktion „Die Ärzte kommen!“ – in Arztkitteln stecken Chöre und Prominente, die Lieder gegen rechts singen.“

Josef E. Köpplinger (53), Intendant:

„Das Gärtnerplatztheater vereint unter dem Aspekt von Freiheit, Toleranz und Selbstverständlichkeit der Künste alles, was das musikalische Genre aufbieten kann. In diesem Sinn stehen wir auch für ein tolerantes und offenes München.“

Martin Kuksej (56), Intendant:

„Je breiter die Front gegen diesen Scheiß, desto besser. Als Intendant des Residenztheaters fühle ich mich als Bürger und öffentliche Person verpflichtet, Haltung zu zeigen. Ich weiß, dass das ganze Bayerische Staatsschauspiel hinter dieser Haltung steht.“

München verdankt seine Lebensqualität, Attraktivität und Stärke ganz entscheidend der Vielfalt der hier lebenden Menschen. Deshalb finde ich es gut, wenn wir wie am Samstag als Bürger zusammenstehen und dafür ein deutliches Zeichen setzen. © Haag Dieter Reiter (59, SPD), Oberbürgermeister:

„München verdankt seine Lebensqualität, Attraktivität und Stärke ganz entscheidend der Vielfalt der hier lebenden Menschen. Deshalb finde ich es gut, wenn wir wie am Samstag als Bürger zusammenstehen und dafür ein deutliches Zeichen setzen.“

Christine Strobl (57, SPD), Bürgermeisterin:

Ich werde zwar nicht im weißen Kittel kommen, aber nehme an der Demo teil. Ich möchte zeigen, dass solche Meinungen in München keinen Platz haben und eine große Zahl der Münchner eine andere Auffassung haben als Pegida.

Frank-Markus Barwasser (58) alias Erwin Pelzig, Kabarettist:

„Ich unterstützt das, weil München endlich mal wieder leuchten soll. In diesem Fall: den Armleuchtern heimleuchten.“

Nico Semsrott (32), Slam-Poet:

„1) Vielleicht muss man auch ein bisschen Mitgefühl für Pegida haben. Für viele Menschen ist es eine tolle kognitive Leistung zu wissen, in welches Land sie zufällig geboren wurden. 2) Rassistische Logik geht so: Wer ist Schuld daran, dass es uns nicht gut geht? Hmm… Vermutlich die, die gerade erst kommen.“

+ Michael Mittermeier (51), Comedian © dpa / Christian Charisius Friedrich Ani (59), Schriftsteller-Star:

„Das ist sehr witzig und auch wichtig, denn mit Humor und Ironie schafft meine eine gewisse Distanz zu der mentalen Feuersbrunst, die bei diesem Thema teilweise herrscht“, sagt uns der Krimi-Spezialist.

Stephan Zinner (43), Schauspieler, Kabarettist und Musiker:

„Wenn man sich nicht gegen Pegida wehrt, gegen wen dann? Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen mitmachen und zeigen, dass München bunt ist.“

Michael Mittermeier (51), Comedian:

„Ich möchte gerne helfen. Bei einer Ausländer-­Allergie fragt man am besten seinen Arzt oder Komiker. Menschsein gibt’s übrigens rezeptfrei.“

+ Josef Schmid (48, CSU), Bürgermeister

Hannes Ringlstetter (47), Kabarettist, Musiker und Moderator:

„Ich mache mit, weil das Motto super ist. Meine Rede! Fürchtet Euch nicht! Liebe!“

Peter Brugger (45, M.), Sänger und Gitarrist der Sportfreunde Stiller:

„Mir gefällt das Bild, wenn München als großer Chor gemeinsam gegen den Versuch singt, die offene Gesellschaft durch Neonationalismus zu spalten.“

Rüdiger Linhof (45.), singt, spielt Bass und Keyboard bei den Sportfreunde Stiller:

„Ich bin nicht wegen der öden Pegida dabei. Sondern um mit der politischen Notaufnahme Münchens gemeinsam für etwas zu demonstrieren: eine Gesellschaft voller Mut und Ideen! Nur so können Probleme erfolgreich angegangen werden, nicht mit dem Gejammer der Diktatorenfreunde von Pegida.“

Max Uthoff (50), Kabarettist:

„Wir Ärzte müssen helfen. All denen, die leiden und auch denen, die sich ihre Leiden nur einbilden. Vor allem denen, die ihre Fäuste ballen, weil sie glauben, ihre Heimat zu verlieren, statt denen die Hand zu reichen, die wirklich ihre Heimat verloren haben. Ich helfe gerne, darauf habe ich schließlich den hippokratischen Meineid geschworen.“

Josef Schmid (48, CSU), Bürgermeister:

„Braune Rattenfänger haben in unserer Stadt und in unserem Land keinen Platz“, sagt er unserer Zeitung. „Deswegen unterstütze ich die Aktion aus der Mitte der Münchner Stadtgesellschaft.“

