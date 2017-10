Herrscht in München wirklich der Radl-Irrsinn?

Gefährliches Gedränge

Bayernweit ereignen sich immer mehr Fahrradunfälle. In München sind die Zahlen auf gleichbleibendem Niveau, sogar leicht gesunken. Der Wahrnehmung vieler Bürger entspricht das nicht. Und Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

München - Erst am Mittwoch hat es wieder gekracht: Beim Überholen stießen im Westend zwei Radler zusammen. Eine 69-Jährige wollte in der Ganghoferstraße abbiegen, ein Mann überholte sie im gleichen Moment. Die beiden stießen zusammen. Die Münchnerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Haben Radfahrer selbst Schuld?

Es ist kein Einzelfall. In Bayern gibt es immer mehr Fahrradunfälle. Seit 2013 verzeichnet das Innenministerium einen Anstieg. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor. Rein rechnerisch krachte es damit alle 33 Minuten. Ein Großteil der Unfälle geht auf das Konto der Radfahrer selbst. Das gilt auch für München – obwohl sich dort ein etwas abweichendes Bild ergibt.

Unfälle mit Radlern in München

In der Landeshauptstadt ging die Zahl der Unfälle mit Radlern im Jahr 2016 sogar leicht zurück (-1,9 Prozent). Doch laut Polizei und Allgemeinem Deutschen Fahrrad Club (ADFC) ist die Dunkelziffer wohl hoch. Gerade Autofahrer und Radfahrer würden sich oft untereinander einigen und nicht die Polizei rufen. Möglicherweise ist der Verkehr in München meist so zähfließend, dass die Zusammenstöße glimpflicher ausgehen als in ländlicheren Gegenden mit weniger Stau.

Vier Radfahrer kamen in München 2016 ums Leben. Insgesamt war jeder dritte Verkehrsteilnehmer, der 2016 verletzt wurde, mit dem Fahrrad unterwegs. In Zahlen sind das 2621 verletzte Radler. Auch in diesem Jahr gab es schon schwere Unfälle mit Radfahrern: Im August wurde die Schauspielerin Silvia Andersen (51) von einem Lkw überrollt. Der Fahrer hatte die Frau beim Abbiegen wohl im toten Winkel übersehen. Generell trägt laut Polizei jedoch in der Landeshauptstadt bei mehr als der Hälfte der Unfälle (51,6 Prozent) der Radler die Schuld.

Immer mehr Fahrräder sind in München unterwegs

Dass sich die Situation künftig entspannt, ist fraglich: Denn immer mehr Menschen und damit statistisch gesehen auch mehr Fahrräder sind in der Stadt unterwegs. Zudem wächst die Zahl an Elektrofahrrädern, wie sich an der Unfallzahl mit den sogenannten E-Bikes zeigt: Diese sind bayernweit von 208 im Jahr 2012 auf 758 im Jahr 2016 um 264 Prozent innerhalb von vier Jahren gestiegen.

Werden Radfahrer immer rücksichtsloser?

Viele Münchner haben zudem das Gefühl, Radler würden immer rücksichtsloser, schneller und vor allem immer mehr.

„Je näher man in die Innenstadt kommt, desto krimineller fahren die Radler“, schimpft zum Beispiel der Taxi-Unternehmer Paul Rusch, der seit 15 Jahren Taxi in München fährt. Viele würden bei Rot über die Ampel rauschen und seien bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs. „Viele Radler fühlen sich als Matadore der Straße.“ Der Kampf der Radler untereinander werde immer schlimmer.

Radwege in München sind zu eng

+ Polizeihauptkomissar Michael Reisch © Philipp Guelland Das liege laut Michael Reisch, beim Polizeipräsidium München zuständig für Verkehrsfragen, auch daran, dass die alten, schmalen Radwege nicht auf die stetig wachsende Zahl ausgerichtet sei.

„Der Verkehrsraum wird auch für die Radfahrer eng.“ Reisch empfiehlt, dass gerade ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Radler und Fußgänger immer mit den Fehlern der anderen rechnen sollten. Die häufigsten Vergehen, die Radler in München machen, seien das Fahren auf der falschen Seite, das sogenannte „Geisterradeln“ und das Missachten von Roten Ampeln. „Gerade jetzt im Herbst ist es auch wichtig, rechtzeitig das Licht einzuschalten, spätestens wenn der erste Autofahrer mit Licht fährt“, sagt Reisch. Erlaubt seien jetzt auch Aufsteckleuchten. „Diese müssen aber zugelassen sein. Sich ein Handy vors Rad oder Gesicht zu halten, geht nicht.“

Nur die Spinner fallen auf

Andreas Groh vom ADFC betont einmal mehr, dass die Politik gefordert sei, die Infrastruktur für Radfahrer auszubauen. „Die Mehrheit fährt allerdings vernünftig, es sind immer die Spinner, die auffallen.“

Gründe für den gefühlten Kampf auf den Radwegen könnte seiner Ansicht nach sein, dass Radeln immer beliebter werde und neben guten, schnellen Fahrern nun auch die Unsicheren unterwegs seien. Auch der rasante Anstieg der Elektro-Radler, die teilweise ungeübt seien und die höheren Geschwindigkeiten unterschätzten, tragen dazu bei. Groh betont: „In der Enge der Stadt sollte jeder einen Gang zurückschalten. Gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O.“

Im August sorgte ein Vorfall an der Brienner Straße für Schlagzeilen. Hier rasen immer mehr Radfahrer rücksichtslos über den Gehweg. Ein 62-Jähriger hatte sogar einen Polizisten gerammt.

Bayern 2012 2013 2014 2015 2016 Unfälle mit Radlern 13.935 13.575 14.540 15.405 16.057 Verursacher: Radler 61,4 % 61,0 % 62,4 % 63,0 % 65,4 % Getötete Radfahrer 74 62 76 81 68 Verletzte Radfahrer 12.688 12.360 13.158 14.039 14.687

