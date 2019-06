Vor Rammstein-Konzert in München: Hat Till Lindemann im Bayerischen Hof zugeschlagen?

Begleiterin erzählt Details

Auf der Bühne sind Rammstein nicht zimperlich - im wahren Leben offenbar auch nicht. Sänger Till Lindemann soll vor dem Auftritt in München im Nobelhotel zugeschlagen haben. Das war der Grund:

München - Weit mehr als 100.000 Rammstein-Fans pilgerten am Wochenende ins ausverkaufte Münchner Olympiastadion: An zwei Abenden lieferte die legendäre Band aus Berlin raue Klänge und spektakuläre Bilder.

Doch offenbar ging es schon zuvor heftig zur Sache. Wie die Bild und die Süddeutsche Zeitung erfahren haben wollen, soll Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) im Nobelhotel Bayerischer Hof in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein - am frühen Samstagmorgen vor dem ersten Münchner Auftritt, nachts kurz vor drei in der hoteleigenen „Falk‘s Bar“.

Rammstein in München: Sänger Till Lindemann soll Hotelgast geschlagen haben

Dem Bericht der Bild zufolge geriet Lindemann in einen handfesten Streit mit einem 54 Jahre alten Mann aus Hamburg. Der 54-Jährige habe die weibliche Begleitung des Rammstein-Stars „aufs Übelste“ beleidigt.

Die Betroffene, eine Frau namens Lana, berichtete dem Blatt auch Details zum Vorfall. „Er meinte zu mir auf Englisch: ,Ich würde das Doppelte für dich bezahlen‘“, erzählte sie. Lindemann habe den Mann daraufhin zur Rede gestellt, ihn gefragt, ob er seine Begleitung gerade eine Prostituierte genannt habe und eine Entschuldigung gefordert.

Till Lindemann: Auseinandersetzung im Bayerischen Hof - Begleitung erzählt Details

Der 54-Jährige habe die Fäuste geballt und den Rammstein-Sänger zum Gang vor die Tür aufgefordert. Daraufhin habe Lindemann dem Pöbler den Ellbogen ins Gesicht gerammt. Laut SZ blieb der Hamburger mit einer blutenden Nase zurück. Die Bild schreibt gar von einem Kieferbruch.

Mitarbeiter hätten daraufhin die Polizei verständigt, die mit einer Busbesatzung Beamter anrückte - zu diesem Zeitpunkt sei Lindemann bereits auf seinem Zimmer verschwunden gewesen. Der Mann aus Hamburg habe allerdings auf einer Anzeige bestanden. Die Polizei bestätigte den Vorfall nicht direkt.

Rammstein: Auseinandersetzung im Bayerischen Hof - Das sagt die Polizei

Die Angaben könnten den Bericht aber stützen: „Wir haben eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Tatverdächtig ist ein 56-jähriger Berliner, Geschädigter ist ein 54-jähriger Hamburger“, zitiert die Bild einen Polizei-Sprecher - Lindemann wurde im Januar 1963 geboren und lebt in Berlin.

Rammstein in München: Spektakuläre Impressionen vom Olympiaturm Zur Fotostrecke

fn