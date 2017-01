Messer an Hals gehalten: Brutales Räuber-Trio überfällt Teenager

Nun stehen sie vor Gericht

München - Äußerst brutal hat ein Räuber-Trio zwei Jugendliche auf dem Pasinger Fußballplatz überfallen. Nun stehen die drei Angeklagten vor Gericht.

Sie sollen einem Schüler ein Klappmesser an den Hals gehalten, seinen Kumpel verprügelt und ihren Opfern Handys und Geldbeutel aus den Hosentaschen gezogen haben. Sogar ihre Schuhe riss das brutale Räubertrio vom Pasinger Fußballplatz an sich! Seit Mittwoch müssen sich Tänzerin Anca N. (31), Sam D. (22) und Kebba S. (32) vor dem Landgericht verantworten.

Die drei Angeklagten brauchen Geld für ihre Drogensucht. Deshalb, so die Anklage, klauen sie Elektrogeräte und Klamotten in Kaufhäusern, schrecken auch vor Raubüberfällen nicht zurück. Vor allem Anca N. steckt tief im Drogensumpf. Regelmäßig spritzt sich die Rumänin Heroin. Auch Badesalz schnupft sie. Deshalb ist sie auch wegen Diebstahls in einer Apotheke angeklagt. Vor Gericht sagt sie, sie könne sich an einzelne Vorfälle nicht mehr erinnern – so sehr sei sie im Rausch gefangen gewesen. Grundsätzlich gibt sie die Taten aber zu, während sich die beiden anderen Angeklagten noch nicht geäußert haben.

Von Juli bis August 2016 fielen die Straftaten auf. Der härteste Fall soll sich auf einem Fußballplatz in Pasing ereignet haben.

Dort traf die Gruppe am Abend des 21. August auf die befreundeten Chris T. und Michael S. (Namen geändert). Auf Pöbeleien folgten laut Anklage Schläge und Tritte. Sam D. soll beide am Hals gepackt, sein Komplize Kebba S. dem minderjährigen S. ein Klappmesser an die Kehle gedrückt haben.

Verängstigt und wehrlos rückten die Opfer ihre Smartphones, Geldbörsen und Ausweise raus. Bei dem Raubüberfall soll das Trio laut Anklage sogar noch Unterstützer gehabt haben. Gegen die möglichen Mittäter wird gesondert verhandelt. Urteil am 16. Februar.

