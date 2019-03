Reichenbachbrücke wird häufiger gereinigt

von Sascha Karowski schließen

Die Reichenbachbrücke ist offenbar derart verschmutzt, dass die Stadt die Fläche in eine neue Reinigungsklasse hochstuft und künftig häufiger reinigen wird.

Das geht aus einer Vorlage hervor, mit der sich am Dienstag der Bauausschuss befassen wird. Eine andere Straße wird dafür in herabgestuft.

Die Verwaltung schreibt: „Die Verschmutzung der Reichenbachbrücke hat besonders an den Wochenenden deutlich zugenommen.“ Auf Anregung des Bezirksausschusses Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt soll die Brücke von der Reinigungsklasse 2 in die Reinigungsklasse 1 eingestuft werden. Das ist die zweithöchste Kategorie. Damit wird nun auch am Wochenende gekehrt.

Zur Erklärung: Für die Sauberkeit auf den Straßen ist jeder Grundstückseigentümer selbst verantwortlich. Die Stadt säubert aber selbst - im Vollanschlussgebiet werden Fahrbahnen, Rad- und Fußgängerwege entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung und der notwendigen Reinigungsintensität selbst. Dazu gibt es fünf Kategorien: S, 1+ bis 3.

Weniger geputzt wird demnächst die Grafinger Straße zwischen Friedenstraße und Haager Straße, bislang Reinigungsklasse 1. Die Verwaltung schreibt, dass die Verschmutzung der Grafinger Straße durch die Neugestaltung des Werksviertels besonders an den Wochenenden deutlich abgenommen habe. Daher soll der Abschnitt in die Reinigungsklasse 2 eingestuft werden.