Münchner bestellt Gorillas-Überraschungstüte – und fällt beim Inhalt aus allen Wolken

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Ein Münchner erlebte eine unschöne Überraschung mit der „Mystery Bag“ von Gorillas. Mit der Jodel-Gemeinde teilte er seinen Dialog mit dem Gorillas-Kundenservice und ging viral.

München - Eigentlich soll sie dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. In seiner Überraschungstüte, der sogenannten „Mystery Bag“, bietet der Lebensmittellieferdienst Gorillas übrig gebliebene Lebensmittel zu einem günstigeren Preis an. Was drin ist, weiß der Kunde nicht. Dass er eine Tüte voller Fitness-Brot bekommen würde, war einem Münchner klar, als er sich neulich für sieben Euro eine Mystery Bag - Backwaren“ bestellte. Doch als er hineinblickte, war er wenig begeistert.

Ein Münchner teilt auf der Social-Media-Plattform „Jodel“ seinen Reinfall mit der Gorillas-Mystery Bag. © Screenshot Jodel

Münchner bestellt bei Gorillas Mystery Bag: als er hineinschaut, ist er entsetzt

Denn der Mann bekam nicht etwa eine Auswahl an Brot, Semmeln und weiterem Gebäck. Sondern er bekam dreizehn Packungen von ein und demselben Brot. Seinen Mystery-Bag-Reinfall teilte er auf der Social-Media-Plattform Jodel. „Da freut sich wirklich niemand“, erklärte der frustrierte Mann, als er sich an den Gorillas Kundenservice wandte. In den sozialen Netzwerken suchte er händeringend nach Abnehmern für das Brot. Denn einfrieren war bei der Menge keine Option für ihn. „Vielleicht für Leute mit einer großen Tiefkühltruhe“ wäre das Einlagern der Brottüten möglich gewesen, für den Münchner aber nicht. Außerdem lag das Ablaufdatum nur zwei Tage von seinem Post entfernt. Also versuchte er im Netz, Abnehmer zu finden. Und beschwerte sich beim Lieferdienst. Den Chat mit dem Kundenservice teilte der Mann ebenfalls auf Jodel.

Mit zahlreichen Emojis, in wahrstem Sinne des Wortes blumig, antwortete der Gorillas-Kundenservice dem Münchner auf seine Beschwerde. © Screenshot Jodel

Enttäuschende Mystery Bag: Kundenservice-Mitarbeiterin Ebru hat Mitgefühl, kann aber nicht helfen

Der Kundenservice von Gorillas antwortete dem Kunden - und entschuldigte sich garniert mit zahlreichen Blümchen, einem Schmetterling und natürlich dem Gorilla-Emoji - für die Unannehmlichkeiten. „Das ist es nicht so schön“, schrieb die Gorillas-Mitarbeiterin, die sich als Ebru vorstellte. Sie werde die Rückmeldung weitergeben. „Die Situation ist echt ärgerlich“. Einfluss auf die Befüllung der Überraschungstüte habe der Kundenservice allerdings nicht. Diese Antwort war für den Münchner erstmal nicht sonderlich zufriedenstellend. „Heißt das, du kannst, beziehungsweise willst mir nicht weiterhelfen?“, fragte er. Die Kundenservice-Mitarbeiterin bat um Verständnis.

Für den Lebensmittellieferdienst kommt eine solche Beschwerde, die in den sozialen Medien für ordentlich Wirbel sorgt, zu keiner guten Zeit. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte das Liefergeschäft noch geboomt. Zuletzt war das 2020 in Berlin gegründete Start-up aber mit Kritik an den Arbeitsbedingungen, Streit um Betriebsratswahlen und massivem Stellenabbau in die Schlagzeilen geraten.

„Mystery Bags können immer scheiße sein“: Antwort des Kundenservice amüsiert dennoch

Die Jodel-Gemeinde kann die Antwort der Kundenberaterin dennoch ein Stück nachvollziehen. „Sie kann da aber halt wirklich nichts machen außer es weiterleiten“, heißt es in einem Kommentar. „Mystery Bags können immer scheiße sein. Dass der ne Frechheit ist, muss halt woanders bearbeitet werden.“ Gorillas müsse sich damit auseinandersetzen, was tatsächliche Lebensmittelsicherung bedeutet - wofür das Unternehmen die Mystery Bag eigentlich eingeführt hat - und was Müllverlagerung. Gerade für Start-ups, wie Gorillas eigentlich ein Riesenthema.

Mit dem mit seiner Überraschungstüte „verarschten“ Münchner erklären sich zahlreiche Kommentatoren solidarisch. Gleichzeitig amüsieren sie die vielen Emojis in der Antwort von Gorillas. „Wie viele Emojis will man noch in so eine kurze Konversation packen?“ Bezugnehmend auf mehrere Raketen-Emojis, die der Gorillas-Kundenservice seiner Antwort anfügte, schrieben sie: „Fliege mein lieber, für uns alle.“

Reinfall mit Gorillas Mystery Bag: Münchner versucht überschüssiges Brot an den Mann zu bekommen

Und auch als Abnehmer des überschüssigen Brots werden einige Jodel-Nutzer aktiv, die in der Nähe des Mannes, der in seinem Post als Standort die Implerstraße in München angegeben hat, unterwegs sind. „Wieviel sind denn das? 11, 12, 13?

Bist du morgen tagsüber zu Hause? Dann würd ich rumkommen und dir 2,3 abnehmen. Bin morgen im Büro, Nähe Sendlinger Tor“, schreibt ein User und betont, zurückzustecken, falls der Brot-Verteilende einen anderen Abnehmer, etwa einen karitativen wie die Tafel, gefunden hätte.

Viraler Jodel-Post löst weiteres Problem: Münchner weiß jetzt, warum sein Lieblingsbrot immer ausverkauft ist

Bei zahlreichen „Brotrettern aus der Nachbarschaft“ bekommt der Münchner am Ende einige Packungen los. Auf Jodel bedankt sich der Mann bei einem User, der „drei Packungen abgeholt und Schoki dagelassen“ hat. Ein anderer merkt an, dass das Brot, das in Massen in der Überraschungstüte stecke, seine Lieblingssorte sei. Jetzt wisse er, warum die Sorte bei ihm, wenn er in der Gorillas-App bestellen will, immer ausverkauft sei.

Der Verdacht der Jodel-Gemeinde wie diese mit einem Produkt gefüllte Mystery Bag zustande kam. © Screenshot Jodel

Mystery-Bag nur mit einem Produkt gefüllt: Netz-Gemeinde äußert Verdacht

Auch die Frage, ob der Befüller der betreffenden Gorillas Mystery Bag irgendwo „lachend in der Ecke sitzt“, wurde von der Netzgemeinde aufgeworfen. Wie es dazu kam, dass die Überraschungstüte mit nur einem Produkt gefüllt war, dazu äußerte die Netz-Gemeinde ebenfalls augenzwinkernd einen Verdacht: „Irgendwie find ich’s geil. Irgend so ein gelangweilter Dude lief einfach ans Brotregal und hat mit einer einzigen, monotonen Bewegung @OJs Mystery Bag gefüllt“. Und das sei der gleiche Typ, der irgendwem 4 Kilogramm Tomaten zugeschickt hat.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.