Ukraine-Krieg, schlechtes Wetter: Riesen-Flaschen knapp - jetzt fehlt Wiesn-Schickeria der Schampus

Von: Laura May

In den schicken Zelten von Käfer und Kuffler auf der Wiesn trinken Gäste gerne XXL-Champagnerflaschen –doch genau die könnten dieses Jahr knapp werden.

München – Sprudelmassen und knallende Korken riesiger Schampusflaschen könnten dieses Jahr in München in den Nobelzelten des Oktoberfests ausbleiben. Durch schlechtes Wetter konnte in Frankreich weniger Champagner produziert werden, in der Ukraine wurden zwei große Glasfabriken zerstört und in anderen Fabriken kommt es coronabedingt zu Personalausfällen.

Wiesn Weinzelt-Chef Kuffler: „Den Herstellern fehlen Flaschen zum Abfüllen“

Methusalem (6 L), Salmanazar (9 L) und Nebukadnezar (15 L) – das sind beliebte Champagner-Bestellungen der Wiesn-Schickeria. Doch dieses Jahr werden die großen Flaschen knapp. Auch, weil in der Ukraine zwei Glasfabriken zerstört wurden. „Der Markt ist leer. Den Herstellern in Frankreich fehlen leere Flaschen zur Abfüllung“, sagte Weinzelt-Chef Stephan Kuffler der Bildzeitung.

Rohstoffmangel nicht nur auf dem Oktoberfest: Auch Weinflaschen und Gläser knapp

Für dieses Jahr wird‘s schon knapp, sagt Kuffler weiter. Wie er 2023 genug Champagner bekommen soll, könne er allerdings noch gar nicht sagen. „Für 2023 sieht es ganz düster aus. Da wird unser Partner gar nichts liefern können“, sagt er der Bild weiter.

Glas ist aktuell generell ein knapper Rohstoff. So könnten auch bei kleinen Flaschen bald Lieferprobleme entstehen. Schon jetzt gibt es Engpässe bei Weinflaschen und Gläsern.

